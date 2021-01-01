مورينيو يكشف خطته من أجل بيل: جودته لا تضاهى

معاملة خاصة للغاية من جوزيه مورينيو المدير الفني لتوتنهام لجاريث بيل المعار من ريال مدريد.

أكد جوزيه مورينيو المدير الفني لنادي توتنهام على أهمية النجم الويلزي جاريث بيل المعار من ريال مدريد الإسباني في تشكيل فريقه.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها مورينيو وأكد خلالها أن الفريق يستفيد من بيل بشكل واضح، وكشف خلالها خطته للحفاظ على اللاعب.

وقال مورينيو: "نحن نؤمن بجاريث بيل ونثق فيه، وفي قدرته على تحليل قدرته الجسدية والحكم على حالته بمرور الوقت في المباريات".

"جددوا لراموس، هو الأفضل في تاريخ ريال مدريد"

وأضاف: "لا نريد له أن يعاني من مستويات عالية من إجهاد العضلات، لذلك بين الدقائق الـ 55 والـ 60 تواصلنا معه وتفاهمنا بشكل جيد".

وأردف: "الخطة هي أن نخرجه من الملعب عندما يشعر ببداية الإجهاد في العضلات، في تلك الحالة علينا أن نكون أكثر حذرًا معه لأننا في حاجة له، الأمر بتلك البساطة، هو يعطينا الكثير".

وأنهى كلماته: "بيل يعطينا إضافة كبيرة، لم يتمكن من بداية الموسم معنا، والآن يلعب بذلك الشكل في آخر شهرين، جودته لا تضاهى، هو لاعب مذهل".

جدير بالذكر أن بيل كان قد شارك في 22 مباراة مع توتنهام هذا الموسم، سجل خلالهم عشرة أهداف وصنع ثلاثة بكل البطولات.