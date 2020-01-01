مورينيو يكشف استعداداته لمواجهة مانشستر يونايتد ويؤكد: علينا التأقلم مع الواقع الجديد

تصريحات واضحة..

شدد جوزيه مورينيو، المدير الفني لتوتنهام، على أنه لن يُجازف بصحة لاعبيه بخوض مباريات ودية أخرى قبل اسئتناف منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، مشيرًا إلى أن التجربة الوحيدة التي خاضها كانت من أجل "التكيف مع الواقع الجديد".

ولعب توتنهام أمام نوريتش سيتي وديًا يوم الجمعة في مباراة قُسِمت إلى أربعة أرباع مدة الربع الواحد 30 دقيقة، وقد هُزم السبيرز بهدفين مقابل هدف في مباراة شهدت مشاركة جميع لاعبي كتيبة السبيشال وان وعلى رأسهم هاري كين.

توتنهام سيستقبل مانشستر يونايتد في لندن يوم الجمعة 19 يونيو الحالي في أول مباراة منذ ثلاثة أشهر في أعقاب توقف النشاط بسبب فيروس كورونا، ويبدو أن لمورينيو خطة واضحة المعالم للاستعداد لمقابلة فريقه السابق.

المزيد من الفرق

مورينيو في تصريحاته قال "لن يكون لدينا المزيد من المباريات الودية، نعتقد أنها جميعًا ستكون محفوفة بالمخاطر للغاية علينا".

"سنقوم بأسبوع تحضيري عادي بدءًا من يوم الإثنين وحتى يوم الجمعة، بعد ذلك أمامنا 48 ساعة للراحة ثم مواجهة وست هام، لذلك فستكون العشرة أيام المقبلة مشغولة."

كما أضاف "علينا أن نتكيف مع هذا الواقع الجديد، وهو ما حاولنا القيام به بالفعل. يجب أن نؤمن بأن النقاط في متناولنا لنقاتل عليها سواءً بحضور الجماهير أو بدونهم، النقاط موجودة على أرض الملعب وسيتعين علينا وعلى مانشستر يونايتد القتال من أجلها".

اقرأ أيضًا.. الدوري الإنجليزي يرفع شعار لا للعنصرية ويدعم منظمات محاربة كورونا

وأتم "كُنّا بحاجة إلى دقائق، كُنّا بحاجة إلى معرفة شعور اللعب بدون جماهير، وأن تكون المباراة الودية التدريبية أمام فريق آخر من البريميرليج، فهذا هو أفضل شيء".

ويحتل توتنهام المركز الثامن في جدول ترتيب البريميرليج بفارق 7 نقاط عن صاحب المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا، تشيلسي، مع تبقي 9 مباريات فقط على نهاية البطولة، وتوضح كلمات المو أنه مؤمن بقدرة فريقه على تعويض الفارق واللعب أوروبيًا العام المقبل.

الجدير بالذكر أن توتنهام قد استعاد لتوه الرباعي هاري كين وهيونج مين سون وستيفن بيرجوين وموسى سيسوكو الذين افتقدهم في منتصف الموسم بسبب الإصابات، لتكون كتيبة مورينيو كاملة مع العودة لكرة القدم.