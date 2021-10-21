انهيار أسطورة مورينيو وظهور مصطفى محمد.. مباريات الخميس المثيرة أوروبيًا

لا يصدق ما حدث..

أُقيمت مساء الخميس مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولتي الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي مع نتائج مفاجئة بعض الشيء للأندية الكبرى.

في الدوري الأوروبي، أتت قمة مارسيليا ولاتسيو سلبية، وتعادل باير ليفركوزن مع ريال بيتيس بهدف لمثله، فيما تعادل فنربخشه مع أنتويرب بهدفين لكل فريق.

المفاجأة الكبرى حقًا كانت في دوري المؤتمر الأوروبي، بعدما سُحِق روما من بودو/جليمت النرويجي بنتيجة 6-1، وإن كان جوزيه مورينيو قد اعتمد على لاعبيه البدلاء في هذا اللقاء.

هذه هي المرة الأولى في مسيرة المدرب البرتغالي التي يتلقى فيها فريقه ستة أهداف، وحدث ذلك في المباراة رقم 1008 له على الصعيد التدريبي، كارثة بكل المقاييس.

لم يكن وضع توتنهام أفضل، فالنادي الإنجليزي تعرض لهزيمة غير متوقعة على يد فيتس الهولندي بهدف نظيف رغم أن المباراة كانت في متناول كتيبة نونو سانتو.

صدق أو لا تصدق.. برشلونة يزاحم ريال مدريد على مبابي وسلاحه "المال"!

يشار إلى أن روما يتصدر مجموعته بست نقاط رغم الهزيمة الثقيلة، وكذلك توتنهام الذي يتقاسم الصدارة مع رين بأربع نقاط لكل منهما.

وبالعودة إلى منافسات الدوري الأوروبي، تعادل النجم الأحمر مع ميتلاند الدنماركي بهدف لمثله وكان الانتصار حليف سبورتينج براجا بهدف نظيف أمام لودوجوريتس.

وحقق جلطة سراي انتصارًا هامًا على لوكوموتيف موسكو بهدف نظيف، في المباراة التي شارك بها مصطفى محمد وتم استبداله بالدقيقة 76.

مباراة ليون وبراج كانت الأكثر إثارة هذه الليلة، وانتهت بفوز فرنسي بأربعة أهداف لثلاثة، مع فوز ريال سوسييداد على شتورم جراتس بهدف نظيف، وآينتراخت فرانكفورت على أولمبياكوس بثلاثية لهدف.