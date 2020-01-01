مورينيو يفشل في الخروج من كبوته الأوروبية ويخرج بتوتنهام من الأبطال

لا يُعقل ما يحدث للمو..

خرج توتنهام هوتسبير من دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا بعدما كرر لايبزيج الفوز عليه ولكن على الأراضي الألمانية بملعب ريد بول آرينا وبنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لا شيء في مباراة الإياب بينهما.

مباراة الذهاب على ملعب توتنهام في لندن شهدت هزيمة لم تكن متوقعة أو في الحسبان لكتيبة جوزيه مورينيو، حيث انتصر النادي الألماني بهدف نظيف من توقيع تيمو فيرنر.

وعلى الرغم من التوقعات بأن يزأر السبيرز في مباراة الإياب، لكن قدّم توتنهام مباراة من أسوأ ما يكون عجز فيها عن صناعة أي خطورة تذكر على مرمى جولاشي حارس أصحاب الأرض.

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في الوقت نفسه دخل لايبزيج المباراة بكل قوة وواصل طريقته في الضغط العالي وصناعة الخطورة على مرمى هوجو لوريس حتى تمكن من التقدم عبر القائد مارسيل زابيتسر بتسديدة في الدقيقة العاشرة.

تيمو فيرنر عاد ثانيةً وأحرز الهدف الثاني للايبزيج، قبل أن يُلغى من قبل تقنية الفار بدعوى التسلل، لكن لم يهنأ توتنهام كثيرًا بالقرار، فقد تمكن زابيتسر من تعويض الهدف بهدف آخر من رأسية مميزة في الدقيقة 21.

كان هذا الهدف بمثابة رصاصة الرحمة لتوتنهام، ورغم أن الشوط الثاني شهد بعض السيطرة للضيوف، لكن لم تتواجد خطورة على الإطلاق، بل تمكن البديل فورسبيرج من إحراز الثالث والإجهاز على النادي الإنجليزي في الدقيقة 86..

بهذه النتيجة يواصل مورينيو كبوته على صعيد دوري الأبطال، فلم يتمكن السبيشال وان من تخطي دور الـ16 منذ 6 سنوات عندما كان مدربًا لتشيلسي وخسر في نصف النهائي من أتلتيكو مدريد بموسم 2013-2014.

كما فقد توتنهام بهذا الخروج فرصة التتويج بأي بطولة هذا الموسم، إذ خرج من كأس الاتحاد الإنجليزي منذ أيام على يد نوريتش سيتي، ويقطن في المركز الثامن برصيد 41 نقطة في الدوري الإنجليزي الممتاز.