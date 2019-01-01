مورينيو يُفحم أعداء تقنية (VAR) في الدوري الإنجليزي

"سبيشال وان" يعلق بطريقته الخاصة على أعداء (VAR) في البريميرليج

أيد المدرب البرتغالي الشهير جوزيه مورينيو، استخدام تقنية حكم الفيديو (VAR) في مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، مؤكدًا أنها ستوفر العدالة المطلوبة في أقوى دوري تنافسي في العالم.

وبعد طول انتظار، وافق الاتحاد الإنجليزي على تطبيق تقنية حكم الفيديو هذا الموسم، بعد نجاحها الساحق في الدوري الإيطالي والإسباني الموسم الماضي، لتأتي المؤشرات الإيجابية، في أول استخدام عادل في قمة مانشستر سيتي ضد توتنهام.

ولولا استخدام التكنولوجيا الحديثة، لخرج السيتيزينز بالنقاط الثلاث أمام توتنهام، إلا أن اللجوء لحكم الفيديو، أعاد الحق لأصحابه، بإلغاء الهدف في الدقائق الأخيرة، لتنتهي قمة الجولة الثانية بالتعادل الإيجابي بهدفين للكل.

وكعادته، أعطى "سبيشال وان" إجابة مختلفة، عندما طُلب منه الكشف عن رأيه في استخدام تقنية (VAR) في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، بعد موجة من الاعتراض على تطبيقها.

عندما يُكون الأسيست أجمل من الهدف! 👌



انظروا ماذا فعل عبد الناصر الخياطي لاعب فريق قطر بدفاع الدحيل👀👇pic.twitter.com/nB9dnrEUxy — جول العربي - Goal (@GoalAR) August 21, 2019

وقال في جملة مقتضبة لكل من يعارض استخدام تقنية حكم الفيديو في البريميرليج "اللصوص فقط هم من يخافون من كاميرات المراقبة"، في إسقاط واضح وصريح على المعترضين على (VAR)، خصوصًا اللاعبين الذين يُجيدون التحايل على الحكم.