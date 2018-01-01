مورينيو يُعرب عن سعادته بتجديد عقد سمولينج

مدرب مانشستر يونايتد جوزية مورينيو سعيد بتمديد عقد مدافع الفريق كريس سمولينج

فيسبوك تويتر محمد عماد

أعرب جوزية مورينيو المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد عن سعادته بتجديد عقد المدافع كريس سمولينج.

وكان مانشستر يونايتد قد أعلن رسميًا تمديد عقد لاعبه كريس سمولينج لثلاث سنوات إضافية حتى عام 2022، حيث أن عقد اللاعب القديم كان من المقرر أن ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

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وينص العقد الجديد على خيار التمديد لسنة إضافية أخرى.

وفقًا للتقارير الأخيرة فأن اللاعب الإنجليزي سمولينج قد لا يضمن مركزه في التشكيلة الأساسية للفريق في الموسم الجديد، وذلك لإمكانية قدوم المدافع السنغالي خاليدو كوليبالي من نابولي في الصيف المقبل.

على الرغم من هذه الأنباء أكد مورينيو على سعادته بالاحتفاظ بكريس سمولينج وقال: "أنا سعيد للغاية بتوقيع سمولينج على العقد الجديد، كريس يلعب مع الفريق منذ سنوات، وهو لاعب من ضمن أصحاب الخبرة في الفريق حاليًا".

يذكر أن سمولينج البالغ من العُمر 29 عامًا يلعب في صفوف مانشستر يونايتد منذ عام 2010.