مورينيو يشيد باحترافية إريكسن في أيامه الأخيرة مع توتنهام

مورينيو يكشف تفاصيل الأيام الأخيرة لإريكسن في توتنهام..

اعترف جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق توتنهام الإنجليزي، أنه تعمد تقليل مشاركة لاعبه السابق كريستيان إريكسن بعدما تأكد من رغبته في الرحيل.

إريكسن، انتقل إلى إنتر ميلان الإيطالي، خلال سوق الانتقالات الشتوية، مقابل 17 مليون جنيه استرليني، بعدما رفض تمديد عقده مع السبيرز قبل 6 أشهر من نهايته.

وقال مورينيو، في تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور" الإنجليزية: "كنا نعرف منذ فترة طويلة، أن إريكسن لن يمدد عقده، ولكننا لم نتحدث علانية عن ذلك بموجب اتفاق أخلاقي بيننا، ولكن منذ يومي الأول هنا أخبرني أنه لن يجدد".

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وأضاف المدرب البرتغالي: "لذلك كانت هناك طريقة ذكية بالنسبة لي وللسيد ليفي (رئيس توتنهام)، لإدارة هذا الموقف، حيث حاولت الاحتفاظ بلاعب بدون دوافع كبيرة ولكنه يملك حسًا احترافيًا جيدًا، ويحترم النادي ويقدم لنا ما يستطيع".

إريكسن يوجه رسالة إلى توتنهام بعد رحيله لإنتر

وأكمل: "على الجانب الآخر، كان السيد ليفي يقوم بعمل الإدارة وتوصل إلى اتفاق رائع، ببيع لاعب يتبقى في عقده 6 أشهر فقط".

مدرب إنتر وريال مدريد السابق، أردف: "لقد حاولت إقناع توبي ألدرفيريلد بتجديد عقده، حين أخبرني أن بعض الشكوك تساوره، ولكن إريكسن أخبرني أنه اتخذ قراره، وبالتالي لم أحاول إثناءه عن موقفه منذ تلك اللحظة، كنت فقط أحاول بناء الفريق بدونه".

وأوضح: "كان هذا السبب في أنني لم أعتمد عليه في عدة مناسبات، ولكن في الوقت نفسه كريستيان أظهر احترافية عالية واحترامًا للنادي وزملاءه",

وأفاد: "كنت أعرف أن هناك بعض القيود على لاعب في مثل موقفه، لكنه حتى يومه الأخير في النادي، حاول مساعدة الفريق وأن يكون شخصًا إيجابيًا في غرفة خلع الملابس".

واستطرد: "كان إريكسن ليدعمنا بموهبته حتى نهاية الموسم، ولو بقي معنا إلى يونيو المقبل كان ليمنحنا بعض الأفضلية".

وأتم: "لكن السيد ليفي تمكن من الحصول على الأموال المهمة؛ لإتمام شراء لاعب في عمر الـ21 عامًا مثل ستيفن بيرجوين، وقام بعمل رائع بالنسبة للنادي"

ويحتل توتنهام، المركز السادس بسلم ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 34 نقطة.