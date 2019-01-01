مورينيو يستكشف اللاعبين تمهيداً لعودته إلى التدريب

البرتغالي يتابع المباراة رفقة زميله السابق..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

رفع البرتغالي جوزيه مورينيو المدرب السابق لمانشستر يونايتد حدة التكهنات بشأن موعد عودته إلى التدريب من جديد.

وشوهد مورينيو وهو يستكشف بعض اللاعبين في ملعب ليل الفرنسي، خلال تعادل الفريق سلبياً مع مونتبلييه يوم الأحد.

وبجوار مورينيو جلس لويس كامبوس المدير الرياضي لنادي ليل، الرجل الذي كان البرتغالي يرغب باستقدامه في مانشستر يونايتد.

وعمل الثنائي معاً في ريال مدريد، حيث كان كامبوس يتولى رئاسة الكشافين في الملكي آنذاك.

يذكر أن مورينيو بلا عمل منذ إقالته من تدريب يونايتد في ديسمبر الماضي.