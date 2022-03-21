مورينيو يستفز لاتسيو: هكذا يكون الحال عندما تعرف أنك ستفوز قبل المباراة!

قام المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لنادي روما باستفزاز جماهير لاتسيو عقب مباراة الفريقين الأخيرة في الدوري الإيطالي.

جاء هذا عقب أن نشر صورتين له عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي الشهير "إنستجرام" عقب المباراة.

وكتب مورينيو: "عندما تعلم أنك ستحقق الفوز قبل بداية المباراة حتى، تكون صورة الحافلة وصورة غرفة الملابس متطابقتان للغاية".

وكان روما قد حقق الفوز في لقاء مساء الأحد ضد لاتسيو بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما ضمن لقاءات الجولة الـ30 من الدوري الإيطالي.

تامي أبراهام سجل الهدفين الأول والثاني في الدقيقة الأولى والـ22 من عمر المباراة، قبل أن يسجل لورينزو بيليجريني الهدف الثالث في الدقيقة الـ 40.

روما رفع رصيده بعد ذلك الفوز للنقطة رقم 51 في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإيطالي بعد مرور 30 جولة، لكن مركزه مهدد من قبل أتالانتا الذي يملك نفس الرصيد ولديه مباراة أقل.

جدير بالذكر أن روما لا يعرف الهزيمة في الدوري الإيطالي تحت قيادة جوزيه مورينيو منذ التاسع من يناير الماضي عندما خسروا مباراة ماراثونية بأربعة أهداف مقابل ثلاثة ضد يوفنتوس.