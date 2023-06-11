مورينيو يرفض المجاملة .. سيلتقي رئيس الأهلي ولكن!

المدرب البرتغالي يحسم موقفه من عرض الأهلي

تحاول إدارة النادي الأهلي برئاسة وليد معاذ، حسم التعاقد مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، من أجل تدريب الفريق بداية من الموسم المقبل، خلفًا للجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.

الأهلي عاد مرة أخرى إلى دوري روشن السعودي، بعدما شارك الموسم الماضي في دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، وذلك عقب هبوطه لأول مرة في تاريخه.

وأشارت صحيفة "كوريري ديلو سبورت" الإيطالية إلى أن البرتغالي مورينيو، رفض عرض النادي الأهلي، من أجل تدريبه بداية من الموسم المقبل.

وأكدت الصحيفة على أن رئيس الأهلي أصر على مقابلة مورينيو، ولكن المدرب البرتغالي سيوافق على هذا الأمر من باب المجاملة، ولكنه يرفض العرض السعودي، لأنه يرغب في الاستمرار مع روما.

ويُريد مورينيو مواصلة مشواره مع نادي روما الإيطالي، وليس لديه أي رغبة في الرحيل عن ناديه خلال الوقت الحالي.