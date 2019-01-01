مورينيو يرحب بالعودة لقيادة فريقه القديم

مورينيو يرفض عرض بنفيكا

فيسبوك تويتر هيثم محمد

فتح جوزيه مورينو، المدرب البرتغالي، الباب لعودته من جديد لتدريب إنتر أو ريال مدريد وقال إن الأمر لو حدث سيعد فخراً كبيراً له.

ورحل مورينيو الشهر الماضي عن قيادة مانشستر يونايتد وذكرت تقارير أن بنفيكا عرض عليه تولي منصب المدير الفني الشاغر ولكنه رفض.

وقال مورينيو في حوار مع "كوريو دي مانها": "بنفيكا ليس خياراً لي، ولكن من الفخر العودة لإنتر أو ريال مدريد، ولكني أتحدث معكم فقط في تلك الأيام". اختيارات المحررين أمم إفريقيا 2019 - الصدمة الكهربائية الأخيرة لإحياء الكرة المصرية

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مورينيو يُنهي صمته حول عرض بنفيكا والعودة للتدريب

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علامات استفهام عديدة على الأداء إلى جانب إدارة فالفيردي للمباراة لكن هدف كوتينيو سهّل مهمة الإياب بعض الشيء 🙌 pic.twitter.com/iXnwnWrRyq — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 10, 2019

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وواصل: "عندما يعود لاعب أو مدرب إلى نادي فهذا يعني أنه قام بشيء إيجابي هناك، هكذا كان شعوري في تشيلسي، ويعني أنه يقدرون قيمتك".

وختم: "الآن من حقي الراحة وأخذ فترة لمراجعة الفترة الماضية وما مريت به في الأعوام الأخيرة وأحضر للمرحلة المقبلة في مشواري".

وكان مورينيو درب إنتر لموسمين حصد فيهم الثلاثية الخالدة ولقب دوري وسوبر إيطالي، ثم رحل إلى ريال مدريد وفاز بالدوري وكأس الملك.