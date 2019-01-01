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الدوري الفرنسي - الدرجة الأولى

مورينيو يدافع عن توخيل ويستبعد تدريب باريس سان جيرمان

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المدرب البرتغالي جوزية مورينيو ينفي شائعات تدريب باريس سان جيرمان

كشف المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو عن عدم وجود اتفاق مع نادي باريس سان جيرمان لتدريبه الموسم المقبل.

ويعاني النادي الفرنسي من عدم الفوز بدوري أبطال أوروبا رغم قدوم الكثير من المدربين أخرهم الألماني توماس توخيل. 

وقال جوزيه مورينيو في تصريحاته لصحيفة "ليكيب" الفرنسية: "لا يوجد اتفاق مع نادي باريس سان جيرمان لتدريبهم الموسم المقبل". 

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وأضاف: "باريس لديهم مدرب جيد ويقوم بعمل كبير، لا يمكن التقليل من عمله طالما لم يفز بدوري الأبطال فهي بطولة صعبة للغاية، إذا لم يفز بها في مسيرته فسينقصه الإنجاز الأكبر لأي مدرب، ولكن هذا لا يشكك في قدراته كمدرب". 

واختتم: "توخيل لديه مشروع كبير مع الفريق وعليه مواصلته، أما أنا فلم أحدد بعد وجهتي المقبلة بعد". 

يشار إلى أن باريس سان جيرمان كان قد ودع بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم على يد فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي من ثمن النهائي. 

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