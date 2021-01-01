مورينيو يخسر غرف الملابس في توتنهام .. أسلوب البرتغالي لا يلقى إعجاب نجوم الفريق

أزمة جديدة لمورينيو في صفوف توتنهام بعد التراجع الكبير في النتائج.

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم عن أسباب التراجع الكبير الذي يعاني منه نادي توتنهام في الوقت الحالي تحت قيادة جوزيه مورينيو المدير الفني للفريق.

جاء هذا بحسب ما ذكر موقع "ذا أتليتك"، والذي أكد أن مورينيو بالرغم من عدم خسارته لغرف الملابس في توتنهام بشكل كامل إلا أنه فقد مجموعة لا بأس بها من اللاعبين.

المدرب البرتغالي يرى أن أسلوبه وطريقته هي الأنسب لقيادة الفريق للانتصارات، بالرغم من النتائج السيئة التي يعاني منها توتنهام في الفترة الأخيرة.

وكان توتنهام قد تعرض لهزيمته الخامسة من آخر ستة لقاءات له مساء الأحد أمام نظيره وست هام في الجولة الـ 25 من الدوري الإنجليزي.

الموقع أكد أن نجوم توتنهام غير راضيين بشكل تام عن طريقة مورينيو، بالرغم من حصوله على بعض الانتصارات في البداية وتصدر جدول ترتيب البطولة بشكل مؤقت.

بعض نجوم توتنهام بالرغم من انهيار علاقتهم بماوريسيو بوتشيتينو في الموسم السادس للأرجنتيني إلا إنهم يعتزون بشكل واضح بحقبته ويفتقدون لأساليبه التدريبية، ويتمنون لو أن مورينيو يطلب منهم المزيد من العمل.

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ويرى نجوم توتنهام أن مورينيو يركز في تدريباته فقط على الدفاع وعدم ارتكاب الأخطاء، ولا يبذل أي مجهود في التركيز على أنماط الهجوم، حتى أن بعض المهاجمين ما زالوا يعتمدون في الأساس على مهارات وخطط من أيام بوتشيتينو.

ولا يولي مورينيو للهجوم أي اهتمام بحسب ما أوضح الموقع، كما أنه لا يعطي توتنهام أي هوية كروية، في ظل تركيزه على مواجهة كل خصم بطريقة مختلفة تناسبه وتحد من خطورته.

نجوم توتنهام يروا أن أسلوب مورينيو لا يفيد الفريق، على العكس فهو يضرهم في ظل غياب الانسجام والطريقة الموحدة التي تساعدها الاستمرارية.

بالإضافة لذلك لا يرى نجوم توتنهام الكبار أن تركيز مورينيو على أسلوب التحفيز النفسي يمكن أن ينجح مع الجيل الحالي من اللاعبين كما كان الحال في بورتو وإنتر وتشيلسي من قبل.

جدير بالذكر أن توتنهام كان قد جمع 12 نقطة من آخر 12 له في الدوري الإنجليزي، وتراجع ثمانية مراكز للمركز التاسع برصيد 36 نقطة.