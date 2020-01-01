مورينيو يثير الشكوك حول إمكانية لحاق كين بكأس الأمم الأوروبية

لا أعرف متى سيعود..

أثار جوزيه مورينيو، المدير الفني لتوتنهام، الكثير من الشكوك حول إمكانية مشاركة نجمه هاري كين في بطولة كأس الأمم الأوروبية 2020 رفقة منتخب بلاده إنجلترا.

وكان كين قد أُصيب الأسبوع الماضي وأُعلِن عن غيابه حتى أبريل المقبل مع خضوعه لعملية جراحية في ركبته اليسرى، ورغم أن الأمور تسير كما خُطط لها، لكن مورينيو لا يستبعد أن تزيد مدة غياب نجمه الأول.

السبيشال وان في تصريحات للصحافة قال "نحن نبذل قصارى جهدنا، الأخبار عن هاري ليست لدينا، وإذا سألتني في كل مرة نأتي إلى هنا فستكون الإجابة نفسها.".

كما أضاف "نتوقع أن يغيب عنّا حتى منتصف أبريل أو آخر أبريل أو مايو أو حتى الموسم المقبل، أنا لا أعلم حقًا.".

يورو 2020 سينطلق في يونيو المقبل، وقد وقعت إنجلترا في مجموعة متوسطة مع كرواتيا والتشيك ومنتخب رابع سيُحدد في مارس المقبل، وستكون خسارة كين إن حدثت، بمثابة النكبة لكتيبة جاريث ساوثجيت رغم وجود جيمي فاردي كبديل له.

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وعلى صعيد متصل، أجاب مورينيو عن سؤاله عن اقتراب جيدسون فيرنانديز من السبيرز بأنه لا يعلم، ولكنه لم ينفِ أن مفاوضات قد حدثت بين النادي اللندني وبين مسؤولي بنفيكا.

الاستثنائي واصل حديثه بقوله "أنا في انتظار الأخبار ولكنني عندما أقول أنني انتظر فيمكن أن تأتي الأخبار أو لا. أنا حاليًا قلق بشأن مباراة ميدلسبره أكثر من سوق الانتقالات.".

وأتم "لا يمكنني أن أتحدث عن فيرنانديز لأنني لا أعرف إذا كُنّا سنحصل عليه أم لا، ولا أظن أن أصدقائي في بنفيكا سواءً رئيس النادي أو المدرب سيكونا سعيدين إذا ما تحدثت عن أحد لاعبيهم.".

يذكر أن فيرنانديز سيكون بديلًا لموسى سيسوكو الذي تعرض لإصابة ستبعده حتى أبريل أيضًا، ولكن الدولي البرتغالي يحظى باهتمام من تشيلسي ووست هام بجانب توتنهام.