مورينيو يتوسل لأحد نجوم روما لأخذ لقاح كورونا بدلًا من إيقافه!

دخل مدرب روما جوزيه مورينيو في مناقشات حادة مع أحد نجوم الجيالوروسي من أجل إقناعه بتلقي لقاح فيروس كورونا بدلًا من إيقافه عن لعب كرة القدم تمامًا.

وقررت الحكومة الإيطالية فرض التطعيم الإجباري على جميع لاعبي كرة القدم في البلاد، واعتبارًا من 10 يناير الحالي، لن يتمكن أي لاعب غير ملقح من المشاركة في المباريات من السيري آ وحتى درجات الهواة.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "Messaggero" الإيطالية، فإن مورينيو يعمل بكل ما أوتي من قوة على إقناع أحد لاعبيه بتلقي اللقاح حتى لا يخسره في الفترة المقبلة.

في الوقت نفسه، لم يتم الكشف عن اسم هذا اللاعب الرافض لتلقي اللقاح، وإن كانت الصحيفة أكدت على أنه أحد الدعائم الأساسية والهامة في كتيبة الاستثنائي.

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بكل الأحوال، هذا اللاعب هو من ضمن أقلية لأندية الكالتشيو ممن رفضوا اللقاح، فتشير الاحصاءات إلى أن 98% من لاعبي الدوري الإيطالي قد تم تطعيمهم بالفعل.

ويستعد روما الذي يحتل المركز السادس في الدوري الإيطالي للعودة إلى المنافسات مجددًا بمواجهة حامية الوطيس أمام ميلان يوم الخميس، قبل أن يستضيف بالأولمبيكو يوفنتوس يوم الأحد.

وكان عدد من لاعبي كرة القدم حول العالم قد رفضوا التطعيم وفي مقدمتهم جوشوا كيميش، كما طالب البعض مثل توماس توخيل بضرورة عدم إجبار أحد على تلقي اللقاح.

مع ذلك، تؤكد الصحيفة الإيطالية على أن لاعب روما الرافض للقاح على الأرجح في طريقه لتغيير رأيه حتى يتحصل على البطاقة الخضراء التي تُمنح بعد 15 يومًا من أول تطعيم، وبالتالي يتمكن من المشاركة في مباريات جنة كرة القدم.