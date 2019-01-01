مورينيو يتحصل على اللاعب الذي حاول ضمه ثلاث مرات في مانشستر يونايتد!

يُدرك مقصده أخيرًا..

كشفت تقارير من صحيفة "ميرور" أن جوزيه مورينيو، المدير الفني لتوتنهام، قد حاول التعاقد مع ريان سيسيجنون، لاعب السبيرز الحالي، في ثلاث مناسبات خلال فترة توليه تدريب مانشستر يونايتد.

سيسيجنون يُعد واحدًا من أبرز المواهب الإنجليزية في السنوات الأخيرة، وقد برز للغاية مع فولهام منذ وصوله للفريق الأول في عام 2016، مما جعله أحد مخططات المو مع المانيو.

ولكن كما هو معروف، فإن إدارة مانشستر لم تُلبي كل طلبات المدرب البرتغالي، وبالتالي عجز عن التعاقد معه، رغم تأكيده في كثير من الأوقات على الملأ أنه كان في حاجة إلى ظهير أيسر قوي في ظل إصابات وابتعاد لوك شاو.

في نهاية المطاف، اضطر مورينيو لقبول الأمر الواقع، وصار يعتمد على أشلي يونج كظهير أيسر مع أنه يلعب بقدمه اليمنى، مما أعاق تطور الفريق الذي حاليًا يبحث أيضًا عن ظهير أيسر من جديد.

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لكن بحسب الميرور، وتحديدًا جون كروس، أحد كبار الكتاب في الصحيفة، فإن اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا قد يكون محظوظًا للغاية لوصول مورينيو إلى السبيرز، فهو شبه ضامن لأن يشارك بصورة أساسية معه.

سيسيجنون لم يتمكن من المشاركة في مباراة وست هام الأولى لمورينيو بسبب وصوله متأخرًا من معسكر المنتخب الإنجليزي للشباب، في الوقت الذي كان فيه على مقاعد البدلاء أمام أولمبياكوس في دوري أبطال أوروبا.

ومن الوارد بقوة أن يُشارك سيسيجنون خلال مباراة بورنموث القادمة، والمقرر لها يوم السبت ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من البريميرليج، في ظل إصابة بين ديفيز وتواضع الأداء الفني لداني روز.

يذكر أن سيسيجنون انضم إلى توتنهام هذا الصيف قادمًا من فولهام في صفقة كلفت خزائن السبيرز ما وصلت قيمته إلى 27 مليون جنيه استرليني، لكنه لم يشارك سوى في مباراة واحدة حتى الآن في مختلف البطولات.