مورينيو يتحجج بالإرهاق ويهاجم التحكيم بعد الخسارة من مانشستر سيتي!

هل ما يقوله صحيحًا؟

أرجع جوزيه مورينيو، المدير الفني لتوتنهام، هزيمة فريقه بثلاثية نظيفة من مانشستر سيتي إلى الإجهاد بصفة أساسية، فيما أخذ كعادته انتقاد التحكيم وقراراته التي أثرت على النتيجة من وجهة نظره.

وكان حكم المباراة بعد الرجوع إلى تقنية الفيديو قد احتسب ركلة جزاء لصالح السيتي أتى منها الهدف الأول الذي غيّر المباراة، ولا يزال السبيشال وان لا يؤمن بأن القرار كان صحيحًا بأي حال من الأحوال.

مورينيو بعد المباراة أعرب عن فخره بلاعبيه رغم الهزيمة والابتعاد في ترتيب البريميرليج، وسخر مما وصفه "التحكيم الحديث" وما جلبه من خسائر لكتيبته.

الاستثنائي قال في هذا الصدد "ما رأيي في المباراة؟ فريق جيد أمام فريق متعب للغاية، لكننا بدأنا المباراة بشكل جيد للغاية وسيطرنا عليها وضربنا الكرة في القائم، لو تقدمنا بهدف نظيف لحصلنا على الوقود الذي نحتاجه عندما نكون متعبين".

وتابع "ثم بعد ذلك أتت ركلة الجزاء الحديثة، هكذا أُطلق عليها، التي وضعتنا في موقف صعب. أنا سعيد للغاية بما فعله اللاعبون، كان لديّ بعضهم لعبوا لمدة ساعتين في بضعة أيام".

من هي أخت نيمار؟ رافييلا سانتوس ولعنة الإصابات في عيد ميلادها!

"لقد قدموا كل شيء، كان اللاعبون في موقف صعب بأرض الملعب ولكنهم كانوا شجعان."

كما أضاف "فريق غير موحد سوف يستسلم على الفور، لكنني رأيت رجالًا مثل هاري كين وهويبيرج وديفيز يقدمون كل ما لديهم، ليس لديّ شيئًا لأقوله ضد اللاعبين ولا الأخطاء الموجودة دائمًا".

وأتم "ركلة الجزاء الحديثة هي التي تُحتسب بمجرد اللمسة، حتى لو اللمسة بمسمار ولا يمكن لتقنية الفيديو أن تنفي الالتحام مع إصبع القدم أو الظفر أو الأنف. لم يكن هناك شيئًا في مصلحتنا، وكان الشوط الثاني صعبًا للغاية".

الجدير بالذكر أن هزيمة توتنهام قد جمدت رصيده عند النقطة 36 في المركز الثامن وبفارق 4 نقاط فقط عن ليفربول صاحب أول المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا، المركز الرابع.