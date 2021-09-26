مورينيو يبدأ عاداته.. يهاجم التحكيم ويتشاجر مع الصحفيين!

رغم وجود تقنية الفيديو..

كان المدير الفني لروما جوزيه مورينيو واضحًا في توجيه النقد لحكم مباراة فريقه أمام لاتسيو، إذ اعتبر أنه وبمساعدة تقنية الفيديو قد أفسدوا ديربي العاصمة بقرارتهم.

روما تلقى هزيمة من لاتسيو هي الثانية له هذا الموسم على صعيد الكالتشيو، بثلاثة أهداف لهدفين، في مباراة شهدت لغطًا تحكيميًا كبيرًا سواءً لصالح الجيالوروسي أو كتيبة ماوريتسيو ساري.

ووفقًا لما أشارت له تقارير صحفية إيطالية فإن البرتغالي قد غادر المؤتمر الصحفي للمباراة بعد التشاجر مع مجموعة من الصحفيين، دون الكشف عن التفاصيل كاملة حتى الآن.

ماذا قال مورينيو عن التحكيم؟

وفي حديثه للإعلام بعد المباراة، قال السبيشال وان "لسوء الحظ أفسد حكم المباراة وتقنية الفيديو مباراة رائعة، ولم يكونوا في المستوى المطلوب لمباراة مثل تلك".

كما أضاف الاستثنائي "الهدف الثاني للاتسيو كان يمكن أن يكون التعادل لنا، كان تحصل لوكاس ليفا على بطاقة حمراء هامًا لأن اللعب ضد 10 مختلف تمامًا، لم يحصل على شيء وحصل بيلجريني على الطرد سابقًا".

وواصل المو هجومه "أعتقد أن فريقي كان الأفضل في أرض الملعب اليوم، لكن الهدف الثاني والثالث لهم كان من هجمتين مرتدتين، وفي الثاني كنا نتوقع الحصول على ركلة جزاء لنا وكانت مستحقة".

واختتم في هذا الصدد "سيطرنا وصنعنا مشاكل كثيرة للاتسيو، في المقابل هم سيطروا على الدقائق الأخيرة بالطريقة التي أرادوها، ساعدهم على ذلك حكم المباراة بسماحه لهم بالقيام بما يريدونه".

ماذا قال مورينيو عن روما؟

أما عن فريقه، فقال مورينيو "كنت سأقلق إذا لم نحاول الفوز بالمباراة حتى أثناء الصعوبات، كنت سأقلق إن سيطر لاتسيو على المباراة كاملة، لكن العكس حدث".

وتابع "من الواضح لي أن كرة القدم الإيطالية تغيرت حقًا، إذا سألتني عن ذلك بدلًا من التحكيم".

وأتم "لقد نسينا الأخطاء التي ارتكبناها وعملنا على العودة في المباراة، ردة الفعل كانت بالطريقة التي أحبها، كنا نستحق نتيجة أفضل وكان الحكم حاسمًا في الأمر".

كيف يسير موسم روما حتى الآن؟

روما على صعيد الدوري الإيطالي من 6 مباريات حقق 4 انتصارات وخسر مرتين، ليأتي في المرتبة الرابعة برصيد 12 نقطة.

ويتصدر النادي العاصمي مع مورينيو ترتيب مجموعته في بطولة دوري المؤتمر الأوروبي أيضًا.

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