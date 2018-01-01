مورينيو وكلوب - من صاحب السجل الأفضل في المواجهات المباشرة؟

الصراع يتجدد مرة أخرى بين الثنائي الالماني والبرتغالي هذه المرة بالدوري الإنجليزي

يستضيف ليفربول نظيره مانشستر يونايتد الأحد المقبل على ملعب آنفيلد في قمة مباريات الأسبوع الـ16 من البريمريليج.

المدير الفني لمانشستر يونايتد جوزيه مورينيو لا يمتلك سجلا جيدا ضد كلوب، حيث لعب ضده بـ3 فرق مختلفة وهي ريال مدريد وتشيلسي والشياطين الحمر.

كلوب يمتلك اليد العليا في المواجهات الفردية بين الفريقين، حيث فاز 3 مرات وتعادل 4 وخسر مرتين، خلال فترتيه مع بوروسيا دورتموند وليفربول.

ونستعرض في الجداول التالية المواجهات الثمانية التي لعب فيها مورينيو ضد كلوب بمختلف الفرق

ريال مدريد

المرحلة البطولة النتيجة الموسم دور المجموعات دوري أبطال أوروبا دورتموند 2 - 1 ريال مدريد 2012-13 دور المجموعات دوري أبطال اوروبا ريال مدريد 2 - 2 دورتموند 2012-13 ذهاب قبل النهائي دوري أبطال أوروبا دورتموند 4 - 1 ريال مدريد 2012-13 إياب قبل النهائي دوري أبطال أوروبا ريال 2 - 0 دورتموند 2012-13

تشيلسي

المرحلة البطولة النتيجة الموسم الجولة الثامنة الدوري الإنجليزي تشيلسي 1 - 3 ليفربول 2015-16

مانشستر يونايتد