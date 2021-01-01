مورينيو وتصريحاته المعتادة: الجميع يلعب جيدًا ضدنا ومارس شهر في غاية الصعوبة

السبيشال وان كما يجب أن يكون..

لم يتفاجأ جوزيه مورينيو، المدير الفني لتوتنهام، من عودة ويلفريد زاها إلى كريستال بالاس قبل مباراتهما المرتقبة يوم الأحد، معتبرًا أن "كل شيء يكون ضد السبيرز" في الآونة الأخيرة.

ويدخل توتنهام مباراة كريستال بالاس وهو منتشٍ بالفوز في ديربي لندني مصغر على فولهام بهدف نظيف، والسعي الآن إلى انتصار آخر يقربهم أكثر من المربع الذهبي.

الاستثنائي واصل تصريحاته المعتادة المثيرة للجدل، فبعدما أكد على قوة كريستال بالاس، أشار مازحًا إلى أن جميع حراس المرمى واللاعبين يكونوا في أفضل أحوالهم عن مواجهة كتيبته.

مورينيو في المؤتمر الصحفي لمباراة بالاس قال ضاحكًا بخصوص عودة زاها من الإصابة "إنه لاعب جيد جدًا، لا يفاجئني أنه لائق للعب ضدنا لأن الجميع في وضع جيد ضدنا".

كما أضاف "حراس المرمى يلعبون دائمًا بشكل جيد ضدنا، زاها لاعب جيد ولكن إذا لعب، فهذا يعني أن لاعبًا جيدًا آخر سيجلس، ولديهم مجموعة جيدة من اللاعبين المهاجمين".

وبدأ مورينيو في الشكوى من ازدحام شهر مارس بالمباريات وتصادف ذلك مع التوقف الدولي، حيث قال "مارس سيكون صعبًا للغاية بالنسبة لنا، مباراة واحدة فقط على أرضنا وبعد ذلك كل المباريات بالخارج".

وواصل "بالإضافة إلى مباراتين في الدوري الأوروبي يبدأ التوقف الدولي للمنتخبات مع كل الجدل والمخاطر التي سنواجهها".

"الفترة المقبلة صعبة للغاية، شهر مارس لن يكون بالسهل أبدًا، إذا تمكنا من إضافة ثلاث نقاط جديدة، سيكون من الجيد حقًا."

وعند سؤاله إذا ما كان سيمنع اللاعبين من الذهاب إلى منتخباتهم إن أصرت الاتحادات على خضوعهم للعزل لعشرة أيام كاملة عند العودة، لم يستبعد الاستثنائي قيامه بذلك.

السبيشال وان اختتم بقوله "دعونا نرى ما سيحدث، أين ستقام المباريات وبالطبع للأندية الحق في حماية نفسها، يورجن كلوب كان على حق، الأندية تدفع أموالًا للاعبين".

الجدير بالذكر أن توتنهام يحتل المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 42 نقطة، مع استعداده لمواجهة دينامو زغرب في دور الـ16 من الدوري الأوروبي.