مورينيو والبحث عن الجواسيس .. سيناريو متكرر والنتيجة تبدو واحدة

معاناة تشيلسي وريال مدريد تتكرر

سيناريو متجدد ويبدو أنه سيظل مستمرًا لسنوات، البرتغالي جوزيه مورينيو يبحث عن الجواسيس في فريقه، لثالث مرة خلال مسيرته التدريبية.

الأنباء تخرج من توتنهام بشكل متواصل، حول شعور بعض اللاعبين بالضيق من طريقة تعامل مورينيو معهم، تزامنًا مع النتائج المحبطة للفريق اللندني.

توتنهام الذي كان ينافس على الدوري الإنجليزي في بداية الموسم، أصبح يحلم من الاقتراب من الأربعة الكبار لإنقاذ الموسم.

الفريق خرج من كأس الاتحاد الإنجليزي، وودع الدوري الأوروبي من دور الـ16، ليصبح كأس الرابطة هو طوق النجاة الأخير.

البرتغالي بدأ يتجه إلى فكرة الجواسيس كمبرر لما يحدث له الآن، فهل هذا صحيح، وهل هي المرة الأولى؟

مورينيو بلا دعم

المدرب البرتغالي خرج بعد مباراة آرسنال في ديربي لندن، ليؤكد أن الخسارة جاءت بسبب اختباء بعض اللاعبين وعدم مساعدتهم للفريق.

الأمر يشبه تمامًا ما حدث في تشيلسي، عندما صرح بأن عمله تمت خيانته من قبل لاعبي البلوز قبل أيام من رحيله.

صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، أكدت وجود حالة من الاستياء لدى مورينيو، بسبب بعض التسريبات التي خرجت لوسائل الإعلام.

وأوضحت أن البرتغالي بدأ في البحث عن اللاعب أو عضو النادي الإنجليزي الذي يخبر الصحافة ببعض المعلومات الحساسة.

وتعتبر من أبرز هذه المعلومات، الأنباء التي انتشرت هذا الشهر حول وجود بعض اللاعبين الغاضبين في غرفة ملابس الفريق.

ولم يعجب مورينيو كذلك الأخبار المتداولة حول عدم رضا اللاعبين تجاه طريقة التدريبات التي يتبعها معهم، في قصة تبدو مألوفة لأي متابع لكرة القدم.

جاسوس ريال مدريد

القضية ذاتها حدثت في ريال مدريد خلال عام 2012، حيث ظهرت أنباء عن وجود أشخاص داخل الفريق يقومون بتسريب الأخبار الخاصة والسرية.

البرنامج التليفزيوني "بينتو بيلوتا" كشف وقتها عن قيام مورينيو بالبحث عن هذا الشخص، الذي يقوم بتسريب بعض الأشياء الهامة مثل تشكيل الفريق في المباريات.

أصابع الاتهام اتجهت نحو سيرخيو راموس وإيكر كاسياس قائد الفريق وقتها، الذي فقد مركزه الأساسي بعد توتر علاقته مع مورينيو.

جيرزي دوديك حارس ريال السابق، أكد أن مورينيو اتهم إستيبان جرانيرو بتسريب تشكيل الفريق في كلاسيكو 2011 أمام برشلونة.

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البرتغالي دخل وقتها بخطة مختلفة، بتواجد مواطنه بيبي كلاعب وسط أمام الرباعي الدفاعي، وكان يؤمن أن هذه الخدعة تم تسريبها لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي 1/1.

مورينيو خرج بعدها للسخرية من تصريحات دوديك وقال لصحيفة ماركا:"لا تجعلني أضحك، هل قال دوديك ذلك حقًا؟ جرانيرو محترف رائع وصديق لي".

خيانة عمله

مورينيو خرج بعد الخسارة من ليستر سيتي 2/1 في الدوري الإنجليزي في ديسمبر 2015، ليؤكد أن الهزيمة التاسعة له وقتها في البطولة تعتبر بمثابة العار.

وقال في تصريحات نقلتها صحيفة "جارديان" البريطانية:"أشعر أن عملي تمت خيانته، عملت أربعة أيام من أجل هذه المباراة وحددت الطريقة التي يسجل بها ليستر أهدافه".

وأضاف:"الحالات التي قمت بتحديدها سجلوا منها الليلة، رغم حديثي المستمر مع اللاعبين، لذلك يمكنك أن تسألهم عن سبب الهزيمة".

رحيل مورينيو صاحبه الكثير من الجدل، بعد الواقعة الشهيرة مع إيفا كارنيرو طبيبة الفريق السابقة، ودخولها أرض الملعب لعلاج إيدين هازارد ضد سوانزي سيتي ببداية الموسم، وهو ما أغضب البرتغالي الذي اتهمها بتعطيل اللعب.

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مغادرة كارنيرو انتشرت بعده أنباء حول وجود بعض الجواسيس في تشيلسي، واتجهت الاتهامات إلى الإسباني سيسك فابريجاس وهازارد، ليغادر البرتغالي منصبه في ستامفورد بريدج.

ولذلك تعتبر هذه المرة الثالثة، التي تثار فيها الأنباء حول الجواسيس مع مورينيو، فهل حقًا يتعرض للخيانة، أم هي مجرد مبررات لتلك التجارب التي لم تتوج بالنجاح المطلوب؟