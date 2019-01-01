مورينيو: نيمار بحاجة للنجاح مع البرازيل ليُقارن مع بيليه

البرتغالي يشيد بموهبة نيمار ويحدد ما ينقصه..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد السابق اعتقاده بأن نيمار نجم باريس سان جيرمان عليه تحقيق شيء مع المنتخب البرازيلي حتى يصل إلى مستوى بيليه وغيره من أساطير بلاد السامبا.

وقال مورينيو:"نيمار موهبة ممتازة ولا يمكن التشكيك بذلك، لقد أتى إلى أوروبا وحقق الفوز على الفور".

وأضاف:"ولكن أعتقد أنهم ينسون اللاعبين الذين كانوا الأفضل في وقت ما، مثل رونالدو وريفالدو، فقط اثنين كمثال، يمكنني ذكر المزيد".

وتابع:"كلهم أتوا إلى أوروبا وكانوا مذهلين، ولكن الوصول إلى تلك المكانة المميزة في حياة بلادهم يتطلب النجاح على المستوى الدولي".

يذكر أن نيمار فاز مع البرازيل بذهبية الأولمبياد وكأس العالم للقارات، إلا أنه لم ينجح بعد بالتتويج بكوبا أمريكا أو كأس العالم.