مورينيو أقنعه .. القصة الكاملة لفشل انتقال ميسي لتشيلسي

الصفقة كانت قريبة ولكنها فشلت في اللحظات الأخيرة

ميسي بقميص تشيلسي؟ كان من أهم أحلام جوزيه مورينيو خلال فترته مع البلوز، وكاد أن يتحول إلى حقيقة قبل ضياع الفرصة في اللحظات الأخيرة.

مورينيو رحل عن ريال مدريد في 2013، وانتقل بعدها لتشيلسي، ليطمح في ضم الأسطورة الأرجنتينية من برشلونة بعدها بعام واحد.

صاحب الـ33 سنة كان على وشك الرحيل عن برشلونة هذا الصيف، ولكن الشرط الجزائي في عقده بـ700 مليون يورو كان عائقاً أمام هذه الفكرة.

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الأمور لم تكن بهذه الصعوبة في 2014، حيث كان تشيلسي مستعداً لدفع 250 مليون يورو للتعاقد معه، وفقاً لقيمة البند الجزائي في عقده وقتها.

البلوز أبدوا استعدادهم كذلك لتحمل راتب الأرجنتيني بـ50 مليون جنيه استرليني سنوياً، وفقاً لما أكدته شبكة "سكاي" الإيطالية.

كيف بدأت المحادثات؟

القصة بدأت خلال مشكلة الضرائب التي واجهها ميسي وعائلته في 2013، والتي تسببت في تفكير اللاعب جدياً في الرحيل عن إسبانيا بشكل كامل.

الصحفي الإيطالي "جانلوكا دي مارزيو" كشف في كتابه، أن ميسي قام بمحادثة فيديو مع مورينيو وقتها، حيث أقنعه البرتغالي بالانضمام لتشيلسي.

ومع ذلك، أدى تورط والده ووكيله جورج مينديش وزميله السابق ديكو في الصفقة، إلى انهيارها تماماً لتصبح مثل فقاعة الصابون التي انفجرت في الهواء رغم الاتفاق على الشروط الشخصية.

دي مارزيو أكد أيضاً عن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد حاول اقتناص الصفقة، لكن ميسي رفض بسبب وضعه وقيمته الكبيرة في برشلونة.

تطور المفاوضات

بيريز كان يحاول بشتى الطرق الحصول على خدمات ميسي، وأرسل بعض ممثليه من أجل الاتفاق مع اللاعب على كل شيء في 2013.

الخطة كانت تشير إلى دفع 250 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقده مع برشلونة، حيث قام وقتها بيريز بوضع الهيكل المالي للصفقة.

"لن أنتقل لريال مدريد، أنت تقوم بإضاعة وقتك"، هكذا كان رد ميسي وفقاً لما قاله دي مارزيو، دون حتى أن يوجه الشكر لرئيس ريال مدريد على اهتمامه.

كبرياء بيريز جعله يشعر بالغضب الشديد، نظراً لسمعته القوية في إسبانيا، وبعض بضعة أشهر خسرت عائلة ميسي 53 مليون يورو بسبب الضرائب.

الانتقال لتشيلسي بدأ يظهر كأحد الخيارات الحقيقية لدى ميسي للعديد من الأسباب، أهمها جاذبية الحياة في العاصمة الإنجليزية لندن، واحترامه الكبير لمورينيو وأزمة الضرائب في إسبانيا.

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غضب ميسي تجاه أزمة الضرائب دفعه للإصرار على الرحيل، والانتقال إلى تشيلسي، حيث تلقى اتصالاً من زميله السابق ديكو الذي كان يعمل كوكيل لاعبين بعد الاعتزال.

ديكو وعد ميسي بأن يقابل رومان أبراموفيتش مالك تشيلسي قريباً، كما عمل مورينيو على توفير كل الإغراءات اللازمة للنجم الأرجنتيني.

مورينيو كان يجلس لتناول الطعام ولا يصدق ما يحدث، سيقوم بالتحدث مع ميسي عبر الفيديو من أجل الإسراع في عملية المفاوضات.

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البرتغالي قال لميسي:"أهلاً بك يا بطل، أنت لا تعلم عدد الليالي التي لم أتذوق فيها طعم النوم من أجل إيقافك في كل مرة لعبت ضدك، قمت بتجربة العديد من الخطط، ولكنك الأفضل بدون منازع".

وأضاف في صدمة كبيرة من ليو:"أنت تعلم ما عليك فعله؟ يجب أن تبقى مع برشلونة، سيبنون لك تمثالاً هناك لأنه أفضل مكان لك".

ميسي ظن أن الأمر مجرد مزحة وشعر بصدمة كبيرة، قبل أن يكمل مورينيو:"ولكنك لو استيقظت يوماً ما وشعرت أن كل الأشياء تغيرت ولا تشعر بالسعادة مع عائلتك بالمكان الذي تعيش فيه، لو فتحت الباب ستجدني أمامك، جوزيه مورينيو في انتظارك".

المهاجم الأرجنتيني ضحك كثيراً بسبب الطريقة التي حاول فيها مورينيو تقديم نفسه، وازداد إعجابه بمدرب البلوز لتصبح الصفقة على وشك الحدوث.

صدمة

مارينا جرانوفسكايا المسؤولة عن الصفقات في تشيلسي كانت تدير الموقف بنجاح، واجتمعت مع ميسي ووالده بحضور والده وكل شيء كان يسير على ما يرام.

سيسك فابريجاس لاعب تشيلسي وقتها شعر بسعادة كبيرة فور علمه بالأمر، وذهب لمورينيو من أجل الحديث معه والتعبير عن حماسه بقدوم ميسي.

وجاء حديث اللاعب الإسباني:"ليو يريد المجيء إلى هنا؟ إنه أمر لا يصدق، ديكو اتصل بي وأخبرني أنك لا ترد على مكالماته"، ليرد مورينيو "نعم تحدثت معه".

كانت هذه الجملة هي الترس الأخير الذي جعل الصفقة تنهار تماماً، حيث ذهب فابريجاس لإخبار ديكو بوجود مفاوضات مباشرة بين مورينيو وميسي.

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وفي الوقت الذي كان يقوم فيه تشيلسي بوضع الخطة النهائية لضم اللاعب، حدثت الكارثة بعد تدخل ديكو وحديثه مع والد الأرجنتيني.

تشيلسي اتصل بخورخي ميسي وقتها ليكون الرد:"لا أعرف ما الذي تتحدثون عنه".

القصة انتهت تماماً، وسط حالة شديدة من الغضب لدى رومان أبراموفيتش، الذي حاول كثيراً تقبل هذه الخسارة الضخمة، في صفقة كادت أن تغير مجرى التاريخ.