مورينيو: نتيجة مباراة مان سيتي لن تؤثر علينا وسعيد من أجل جوارديولا

المؤتمر الصحفي للسبيشال وان..

شدد جوزيه مورينيو، المدير الفني لتوتنهام، على أن الفوز أو الخسارة من مانشستر سيتي لن يؤثر على طموح السبيرز في شيء، في الوقت الذي أبدى فيه سعادته بتجديد بيب جوارديولا عقده مع السيتيزنس.

ويلتقي توتنهام مع مانشستر سيتي لحساب الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت، في مباراة تحمل طابعًا ثأريًا لجوارديولا بعدما هُزم الموسم الماضي بلندن بهدفين نظيفين.

المباراة هي الأولى بعد إعلان تجديد جوارديولا لعقده مع سيتي حتى 2023، ومورينيو ورغم العداوة الشهيرة بينه وبين الفيلسوف الإسباني إلا أنه يشعر بالسعادة من أجل زميله في المهنة.

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وتحدث مورينيو عن العديد من الأمور في المؤتمر الصحفي للمباراة، وكانت البداية مع جوارديولا وإمكانية أن يكون التجديد وسيلة لانضمام ليونيل ميسي إلى ملعب الاتحاد الصيف المقبل.

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"ليست لدي أدنى فكرة، الشيء الوحيد المؤكد أنه لم يضع أحد السلاح على رأس بيب لتوقيع العقد، لذا فإنه فعل ذلك لأنه سعيد، إنه سعيد لوجوده هناك ولديه محادثات بالطبع مع أصحاب السلطة في النادي ويعرف ما سيحدث في المستقبل."

"لديه دافع، إنه يحب عمله وفريقه، فإذا فعل ذلك لأنه سعيد بفعل ذلك، فأنا حقًا سعيد من أجله."

أما عن نتيجة المباراة غدًا "لن تغير أي شيء، فقط ثلاث نقاط أو أقل، وتتغير المراكز معها في الجدول، لكن فيما يتعلق برحلتنا وطموحنا ومشروعنا وتطورنا، فإن الأمر لن يتغير".

"أعتقد أن الأندية لا تصل إلى الكمال الذي تريده أبدًا، مثلًا خصومنا غدًا ينافسون على الدوري منذ عشر سنوات ولم يصلوا إلى الكمال، أما نحن في حالتنا فنحن في بداية الرحلة الآن."

"نعمل في عام خاص للغاية، ليس بعام طبيعي تعمل فيه بنفس عدد الدورات التدريبية وجدول المباريات، كل شيء غريب لدرجة أنني أجد صعوبة في تصديق أنه عام واحد."

"نحن في بداية الرحلة، استغرق ليفربول خمس سنوات للوصول إلى ما هو عليه الآن، واستمر سيتي عشر سنوات وتشيلسي عشرين عامًا، نحن في البداية فقط وبعيدون عن الكمال."

" نحن فريق أفضل مما كنا عليه، ولدينا عقلية خوض كل مباراة بشكل إيجابي دائمًا والقول إنه يمكننا الفوز بهذه المباراة، ما زال أمامنا طريق طويل، نلعب بشكل أفضل بكثير مما كنا عليه في الموسم الماضي، لكن ما زال أمامنا طريق طويل لنقطعه."

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وأخذ السبيشال وان في الهجوم على جاريث ساوثجيت مدرب منتخب إنجلترا، فقال "لا أعتقد أنني مخطئ فيما قرأته، فهو قال أن بعض المدربين مارسوا الضغوط عليه لعدم لعب لاعبيهم في المنتخب الوطني".

"أود أن يقول من؟ من هم المدربون الذين يضغطون لعدم ذهاب لاعبيهم إلى المنتخبات؟ وأريده أن يقول من هم المدربون الذين يتصل بهم ويتحدث معهم عبر الهاتف."

"نعلم جميعًا أن رحيم ستيرلينج سيلعب غدًا بصورة طبيعية، بينما عندما غادر إيريك داير المنتخب مصابًا غاب لمبارتين معنا واحتاج إلى أسبوعين ليتعافى بينما رحيم سيلعب غدًا، هذه الأمور التي ينبغي على ساوثجيت شرحها."

وأتم متحدثًا عن الإيجابيات والسلبيات في رحلته مع توتنهام "الأمر الأكثر إحباطًا وسلبية هو كورونا، اللعب في ملاعب فارغة والإغلاق، لا أعرف متى يبدأ وينتهي الدوري، إذا كنت لأختار هدية للنادي فأن أذهب غدًا للمباراة بحضور جماهيري، لكن هذا بالطبع مستحيل".

"الإيجابي الذي أفضل قوله هو أن أكون أكثر عمومية وألا أركز على لحظة واحدة بل أركز على تطور الفريق. فريقي اليوم أفضل مما كان عليه قبل شهور، هذا هو الشيء الإيجابي حقًا."

يذكر أن توتنهام يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 17 نقطة وبفارق نقطة وحيدة عن المتصدر ليستر سيتي، ولم يتلق الهزيمة محليًا هذا الموسم سوى في الافتتاح أمام إيفرتون بهدف نظيف.