مورينيو: ميسي هو "السبيشيال وان" دائمًا

جوزيه مورينيو يمدح ليونيل ميسي قبل مواجهة برشلونة وليفربول

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قال المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو إن نجم برشلونة ليونيل ميسي هو السبيشيال وان دائمًا والرجل الفريد من نوعه دومًا.

وسيحل ليفربول ضيفًا ثقيلًا على برشلونة مساء اليوم الأربعاء على ملعب كامب نو في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتتجه الأنظار نحو الصراع المرتقب بين ليونيل ميسي والمدافع فيرجيل فان دايك، حيث يتشوق الجميع لرؤية من سينتصر في النهاية.

وقبل المباراة، قال جوزيه مورينيو إن ليوينل ميسي هو الرجل الفريد من نوعه، حيث أعطاه اللقب الذي يميزه "سبيشيال وان"

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١ مايو ٢٠١٩

وأضاف مورينيو: "ليونيل ميسي يكون هو الرجل الذي من الممكن أن يرجح كفة فريقه دائمًا أيًا كانت ظروف المباراة"

وتابع: "ليفربول عليهم وضع خطة من أجل إيقاف ميسي والحد من خطورته قدر الإمكان حتى يتمكنون من اللعب بأريحية"

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يذكر أن مورينيو كان قد وصف ميسي من قبل بالعصفور، والذي يجب أن تضعه في القفص حتى تستطيع اللعب أمامه.