مورينيو محبط من اللاعبين والحكام وأنشيلوتي يشيد بخاميس والفريق

مواجهة مورينيو وأنشيلوتي تصب في صالح المدرب الإيطالي .. تعرف على تصريحات كليهما

أبدى جوزيه مورينيو المدير الفني لنادي توتنهام إحباطه من الجميع؛ اللاعبين والحكام بعد الخسارة أمام إيفرتون، فيما أشاد كارلو أنشيلوتي بلاعبيه والوافد الجديد خاميس رودريجيز.

ونجح إيفرتون في حسم مواجهة الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز بتغلبه على مضيفه توتنهام بهدف مقابل لا شيء.

وحقق أنشيلوتي الانتصار الثالث من أصل 7 مواجهات جمعته بجوزيه مورينيو، في المحطات الكثيرة التي تقابلا فيها من قبل، وفي المواجهة الثانية بين إيفرتون وتوتنهام تحت قيادتهما.

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المباراة قال جوزيه مورينيو إنه يشعر بالإحباط بسبب أداء اللاعبين الذي لا يعرف لماذا كان سيئًا في مباراة اليوم على الرغم من أنه لم يكن كذلك في التدريبات والتحضيرات.

وأضاف: "لقد شاهدنا دوهيرتي مرهقًا بسبب مشاركته في دوري الأمم الأوروبية مع منتخب بلاده، كلنا نعرف أن دوهيرتي لديه ما يختلف عما شاهدناه في لقاء اليوم"

وتابع: "التحكيم كان صادمًا بالنسبة لي، فقد لعبت كرة الهدف الذي سجله إيفرتون على بعد 5 أمتار من مكان وقوع المخالفة وذلك تحت أنظار الحكم ومساعديه دون أن ينتبه أحد"

وأردف: "لقد قمنا بالعديد من الأخطاء التي منحت إيفرتون الأفضلية، ولم نصنع العدد الكافي من الفرص ولم نحول الفرص التي صنعناها إلى أهداف، لذلك أشعر بالإحباط"

ومن جهته قال كارلو أنشيلوتي المدير الفني لإيفرتون إن تحقيق الانتصارات على الأندية الكبرى والمباريات المشابهة لتلك تمنح الثقة لعناصر الفريق وتساعدهم على المضي قدمًا.

وأكمل: ""ليس من السهل على الجميع الاستعداد لبداية الموسم. لم يكن هناك متسع من الوقت، كان لدى التعاقدات الجديدة أسبوع واحد من أجل التدريبات والاستعداد"

واسترسل: "اللاعبون الجدد تكيفوا سريعًا، يعجبني في خاميس رودريجيز قدرته على التحكم في الكرة وتنفيذ التمريرات الصحيحة وإبقاء الفريق مرتاحًا مع الكرة

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يذكر أن الانتصار الذي حققه كارلو أنشيلوتي في مواجهة اليوم على جوزيه مورينيو يعد الأول للمدرب الإيطالي على نظيره البرتغالي منذ 17 عامًا، حيث كان الانتصار الأخير في 2003.