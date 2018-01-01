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رسميًا - إقالة مورينيو من تدريب مانشستر يونايتد

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إدارة مانشستر يونايتد تؤكد رحيل المدرب البرتغالي عن تدريب الفريق

أعلن نادي مانشستر يونايتد إقالة مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو صباح اليوم وذلك بعد الخسارة في كلاسيكو إنجلترا أمام ليفربول بنتيجة 3-1 منذ أيام.

كان المدرب البرتغالي يقدم أداء متواضع مع الفريق الإنجليزي مؤخرًا وخرج بعدة نتائج سيئة هذا الموسم، على الرغم من التأهل إلى دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا والفوز على يوفنتوس في إيطاليا.

يحتل الريد ديفلز المركز السادس في الدوري الإنجليزي بالوقت الحالي حيث يمتلك الفريق 26 نقطة فقط بعدما مرت 17 مباراة من الموسم.

كعادته مورينيو كان يعاني من خلافات كثيرة مع اللاعبين الكبار في كتيبة مانشستر يونايتد أبرزهم بول بوجبا الذي لم يعد يشارك بصفة أساسية بالفترة الماضية.

يذكر أن أبرز المرشحين لخلافة سبشيال وان هو الفرنسي زين الدين زيدان والنجم السابق جيجز.

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