مورينيو: مانشستر يلعب أسهل مع الأندية الكبيرة

يونايتد يكبد مورينيو هزيمته الأولى مع سبيرز

تحدث جوزيه مورينيو، مدرب توتنهام، على الهزيمة التي تلقاها الفريق على يد مانشستر يونايتد وقال إن الأخير يواجه الفرق الكبرى بشكل أفضل.

واقتلع يونايتد فوزاً بهدفين مقابل واحد مساء الأربعاء بالبريميرليج على سبيرز، ليكلف المدرب البرتغالي هزيمته الأولى مع فريقه الجديد.

وقال مورينيو للإعلام: "نتائج يونايتد أمام كبار الفرق هذا الموسم كانت الأفضل، تشيلسي، ليفربول، وليستر، طريقة لعبهم تجعل الأمر أسهل".

وأكمل: "لا يخشى الفريق أن يلعب في الدفاع، يكون أسهل لهم مقابلة فريق أفضل، فريق يريد الاستحواذ على الكرة، بدأنا الشوط الثاني بهدف مستحيل أن تتلقاه".

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واستمر البرتغالي: "لسنا في كامل التركيز، غفلنا في رمية جانبية وتركنا راشفورد يهاجم، بعد دخوله منطقة الجزاء يصبح صعباً إيقافه، وكان ذكياً، انتظر اللمس".

وأردف: "مانشستر استحق التقدم حتى 2-0 بسبب البداية القوية، والهدف في بداية الشوط الثاني أعطاه الفرصة ليلعب كما يريد، استحقوا الانتصار لأنهم كانوا أفضل وأشرس".

وختم: "الجمهور واللاعبيون الصغار، الضغط واللعب بقوة، قلت للاعبين كل ذلك، ولكن لم نكن قادرين على التفاعل، الفريق يحتاج ليكون أكثر شراسة، نحتاج للفوز بالالتحامات ونجعل الخصم يشعر كما جعلنا يونايتد يشعر، أنك في مشكلة".

الهزيمة جعلت توتنهام يتراجع للمرتبة الثامنة، بفارق تسع نقاط عن تشيلسي صاحب المركز الرابع.