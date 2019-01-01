مورينيو: مانشستر يونايتد أصبحوا من التاريخ وبإمكانهم تحقيق ما حققته معهم

مورينيو يعود لأولد ترافورد كمدرب لأول مرة بعد رحيله من مانشستر يونايتد

أبدى جوزيه مورينيو المدير الفني الحالي لتوتنهام، سعادته بالعودة إلى ملعب أولد ترافورد من جديد لمواجهة مانشستر يونايتد، مشيراً إلى قوة علاقته مع جماهير الشياطين الحمر

ويستعد توتنهام، لمواجهة مانشستر يونايتد مساء غد الأربعاء في الجولة الـ 15 من الدوري الإنجليزي، على ملعب الشياطين الحمر.

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وقال مورينيو في المؤتمر الصحفي للمباراة: "أحب لعب المباريات الكبيرة، والعودة إلى أولد ترافورد هي العودة إلى المكان الذي كنت فيه سعيداً، تربطني علاقة جيدة مع جماهير مانشستر يونايتد".

وواصل: "رجعت من قبل كمحلل لبعض المباريات، ولقد تأثرت حقاً باستقبال الجمهور لي، ولكن في العود سأعود بطريقة مختلفة سأعود وأنا مدرب الفريق الذي يحاول الفوز على مانشستر يونايتد".

وعن فترته في مانشستر يونايتد قال المدرب البرتغالي: "هذا فصل مغلق بالنسبة لي، لقد تركت النادي من قبل وأخذت وقتي للراحة، والاستعداد للتحدي القادم".

وأكمل: "مانشستر يونايتد الآن بالنسبة لي في كتاب تجاربي، فصل في كتابي التاريخي".

وتابع: "ما حققته مع مانشستر يونايتد يمكنهم أن يحققوه حاليًا، الفوز بالدوري الأووربي ويمكنهم أيضاً الفوز ببطولة كأس كاراباو، ويمكن الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي، يمكنهم تحقيق كل أهدافهم".

واستطرد: "بالنسبة لكم يبدو أنني غادرت مانشستر يونايتد بالأمس، وهذا غير صحيح لم يكن بالأمس أنا غادرت منذ عام تقريباً، حالياً أنا مدرب توتنهام، إذا كنت تريدون الحديث عن يونايتد كخصم لنا فنتحدث عنه كذلك فقط".

سبيشال وان، رحل عن تدريب الشياطين الحمر، في ديسمبر الماضي لسوء النتائج، وحل أولي جونار سولشاير بدلاً منه.

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وعند سؤاله عما تغير فيه خلال هذا العام قال البرتغالي: "أنا نفس الرجل، وسعيداً للغاية ولا يمكنني إخفاء ذلك ولا أريد ذلك، إذا حاولت إخفائه ربما لم أنجح، أي شخص يعرفني سيعلم أنني سعيد وهذا هو الشيء المهم".

وحول أداء فريقه الدفاعي قال: "في المباراة الأخيرة كنا جيدين، حتى عندما سجلوا الهدف الأول من ركلة حرة كنا أفضل، ولم نواجه أي مشاكل في الشوط الثاني، كنا نضغط بشكل جيد ونسيطر بطريقة رائعة".

وأضاف: "هناك بعض الحالات التي لا يمكننا التحكم فيها مثل نتائج المنافسين، نحن نريد الوصول إلى المربع الذهبي ولكن لا يمكننا التحكم في هذا تخيل أننا نفوز بكل مبارياتنا ثم يربح تشيلسي كل مبارياتهم سنكون في وضع سيئ أيضاً".