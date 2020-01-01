مورينيو مادحًا بيرجوين: بدايته مثالية وهذا سر قوته

والحارس الفرنسي يشاطر مورينيو الرأي



تغنى مدرب توتنهام جوزيه مورينيو بالوافد الجديد ستيفن بيرجوين، وذلك بعد ظهوره اللافت في مباراته الأولى بقميص الديوك أمام مانشستر سيتي.

وساهم الشاب الهولندي البالغ من العمر 22 عامًا في خروج الديوك بالثلاث نقاط أمام "سكاي بلوز"، بفضل هدف الأسبقية الذي سجله في الشوط الثاني، قبل أن يضيف الكوري الجنوبي هيون مينج سون الضربة الثانية في نفس الشوط.

وعن هذه البداية الصاروخية، قال مورينيو لموقع النادي الرسمي "لقد ظهر بمستوى جيد جدًا في مباراته الأولى معنا، وبصرف النظر عن هدفه، أود القول إن أدائه كان أكثر من جيد، وأيضًا لعب بقوة ونضج".

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وأضاف "قمنا بعمل جاد على مدار الأسبوع، وقد جاء إلينا يوم الثلاثاء، لذلك لم يكن أمامه سوى أسبوع ليظهر معنا بأسرع مما كنا نريد".

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وختم فاصل المديح "الرائع أن أدائه القوي جاء أمام منافس صعب مثل كايل ووكر، وقد كان ذكيًا بما فيا الكفاية بتحركاته في مناطق أخرى لخلق مشاكل لدفاع مانشستر سيتي، هو يعرف واجبات دوره بشكل جيد، حيث يدافع في الأماكن الصحيحة ويغطي المساحات. وقد تمكن من تسجيل هدف خيالي، وهذا مهم بالنسبة لنا".

فيما قال حارس الفريق هوجو لوريس عن الشاب الهولندي "يا له من هدف ويا لها من بداية. ليس من السهل أن تأتي من دوري مختلف إلى الدوري الإنجليزي وتبدأ أمام مانشستر سيتي، وفي النهاية تؤدي بشكل جيد وحماسي".

وجاء الهولندي العشريني إلى معقل الديوك قبل أن يُسدل الستار على الميركاتو الشتوي، قادمًا من آيندهوفن مقابل رسوم بلغت حوالي 25 مليون جنيه إسترليني.