مورينيو: لو لعب مانشستر يونايتد لـ 900 دقيقة لم يكن ليسجل أمامي﻿

المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لكل من مانشستر يونايتد وتشيلسي يستعيد ذكريات أول مبارياته كمدير فني للبلوز ضد الشياطين الحمر.

فيسبوك تويتر علي رفعت

تحدث المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لكل من تشيلسي ومانشستر يونايتد بفخر عن مواجهته الأولى للشياطين الحمر وهو مديرًا فنيًا للبلوز.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها مورينيو وأكد خلالها أنه كان يعلم أنه لا يستطيع الخسارة في أول مواجهة له أمام أي خصم خاصة لو كان مانشستر يونايتد.

وقال مورينيو: "عندما تلعب في بطولة دوري تحاول أن تحقق أكبر عدد ممكن من النقاط، وألا تخسر النقاط خاصة أمام خصمك المباشر وعلى أرضك".

وأضاف: "إذا خسرت على ملعبك بثلاثة أهداف نظيفة ومن منافسك فلابد أنك تأخذ خطوات للخلف ولا تقترب من تحقيق أي لقب".

وأكمل: "تلك المباراة تحديدًا ضد مانشستر يونايتد لو لعبنا لمدة 900 دقيقة لم يكونوا ليسجلوا أي هدف، وكنا سنحقق الفوز أيضًا".

جدير بالذكر أن مورينيو كان قد فاز في مواجهته الأولى كمدرب لتشيلسي على مانشستر يونايتد بهدف نظيف بالجولة الافتتاحية من الدوري الإنجليزي عام 2004 وسجله جوديونسن.