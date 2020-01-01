مورينيو : لم أستحق الإقالة من تدريب مانشستر يونايتد

يعتقد أنه كان بحاجة للمزيد من الوقت

يؤمن جوزيه مورينيو مدرب توتنهام، أنه كان بحاجة للمزيد من الوقت في مانشستر يونايتد ، لتحقيق النجاحات مع النادي الإنجليزي.

مورينيو رحل عن الشياطين الحمر في ديسمبر 2018، بعد سلسلة من النتائج المحبطة، لينتقل إلى توتنهام لخوض تجربة جديدة في نوفمبر 2019.

البرتغالي يعيش فترة مميزة بمسيرته التدريبية مع الفريق اللندني، حيث يحتل صدارة الدوري الإنجليزي بفارق الأهداف عن ليفربول ، قبل المواجهة بينهما مساء اليوم الأربعاء.

المزيد من الفرق

وقال مورينيو في تصريحات قبل المباراة:"في بعض الفترات بمسيرتي لم أكن بحاجة للكثير من الوقت من أجل تحقيق النجاح مع أندية معينة".

وأضاف:"لقد فعلت ذلك في بورتو وإنتر وريال مدريد وتشيلسي، لم تكن هناك حاجة لفترات طويلة، رغبتي كانت قوية في تجربة أشياء مختلفة والذهاب إلى العديد من البلدان من أجل الفوز".

وتابع:"أول فريق شعرت فيه أنني بحاجة إلى وقت ولم أحصل عليه كان في مانشستر يونايتد، لقد غادرتهم وأنا في منتصف عملي، ولكني أحترم قرارهم في النهاية".

وواصل حديثه:"فعلنا ما كان من الممكن القيام به، تربطني علاقة رائعة بهم، وهذا ما أفعله في الأندية التي أغادرها بالحفاظ على علاقتي القوية مع الجميع".

اقرأ أيضًا .. صلاح وكين ووسط لندني .. التشكيل المثالي لليفربول وتوتنهام

مورينيو: كارثة ليفربول؟ لديهم لديهم إصابة واحدة كبيرة

وفي نهاية حديثه أعرب مورينيو عن سعادته تجاه التجربة الحالية التي يعيشها مع توتنهام، مشددًا على طموحه في تحقيق النجاح مع الفريق اللندني.