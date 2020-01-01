مورينيو: لم أتعلم الطبخ.. كورونا لم يُغيرني وجاهز لمانشستر يونايتد

المؤتمر الصحفي للاستثنائي..

أكد جوزيه مورينيو، المدير الفني لتوتنهام، أن جافيتي تانجانجا سيغيب عن مواجهة مانشستر يونايتد يوم الجمعة، بينما لا تزال الشكوك تحوم حول إمكانية مشاركة جيوفاني لو سيلسو في المباراة بسبب الإصابة مع التشديد على جاهزية القائد هاري كين.

وتستعد كتيبة المدرب الاستثنائي لمواجهة يونايتد ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز بعد توقف 3 أشهر بسبب فيروس كورونا، وادّعى مورينيو أن هذا الوباء لم يُغيِّر الكثير فيه، في الوقت الذي أعرب فيه عن سعادته بعودة نشاط كرة القدم مرة أخرى.

تُمثِل المباراة قيمة خاصة للغاية لمورينيو، فيونايتد هو فريقه السابق الذي رحل عنه بعد تراجع كبير للنتائج ثم خسر منه ذهابًا بهدفين لهدف، كما لا تتوقف الصحف عن نشر شائعات غضب البرتغالي من خليفته في أولد ترافورد، أولي جونار سولشاير.

المزيد من الفرق

مورينيو في المؤتمر الصحفي للمباراة تحدث قائلًا "تانجانجا سيغيب عن المباراة للإصابة ولدينا بعض المشاكل التي يتعين علينا تحليلها صباح الغد قبل اتخاذ القرار، لكن هاري كين وهيونج مين سون وموسى سيسوكو تعافوا وهم مستعدون للعب".

"لا يمكن أن نعرف إذا ما كان كل اللاعبين جاهزين أم لا، سنعرف ذلك في الملعب وعند اللعب في هذه الظروف الجديدة، سيكون هذا هو الوقت المناسب لكي يشعر المشجعون بذلك ونقوم بتحليل الأمور، دعونا ننتظر إلى الغد."

وعن إذا ما كانت مباراة يونايتد خاصة أو استثنائية "لا، لا، إنه أمر مميز بعض الشيء لأنه الشعور يشبه شعور المباراة الأولى في الموسم، دائمًا ما تكون الجولة الأولى خاصة، ولدينا جميعًا مشاعر مختلفة فيها".

"في النهاية هذه ليست الجولة الأولى ولكن يمكننا أن نشعر على هذا النحو بسبب التوقف الطويل جدًا، دعنا نقول أنها كانت عطلة للعالم، كان الأمر صعبًا على الجميع."

"حتى العودة إلى التدريبات تمر بمراحل عديدة ومختلفة، لكن نعم أنا سعيد بالعودة واللعب مجددًا، حتى مع العلم أننا سنلعب بدون جماهير، نعرف أن الملايين سيشاهدونا لذلك نريد تقديم مباراة جيدة."

"كل شيء مختلف بعد توقف كورونا الطويل، لا يمكنني تحليل المنافسين بنفس قدر الماضي، سنحلل أفكارهم منذ ثلاثة أو أربعة أشهر؟ بعد هذا العمر في مهنة التدريب من الصعب القول أن هناك شيئًا جديدًا بالنسبة لي، لكن اللعب بعد هذه المدة الطويلة هو الجديد لي حقًا."

أما عن هاري كين، فقال "لم يلعب لمدة ستة أشهر ومع ذلك يعمل بصورة جيدة للغاية، يمكنني أن أقول لكم أنه لا توجد مشكلة، إنه سيبدأ المباراة، هل سيشارك فيها بأكملها؟ لا أعلم، المباراة هي من ستخبرنا ذلك".

وأتم متحدثًا عن فترة التوقف وتأثير كورونا عليه "لا أعتقد أنها غيرتني، لا أعتقد أنها غيرتني! الأمر نفسه، أحاول فقط أن أمرر حوافزي للاعبين. لم أتعلم حتى الطبخ، لذلك لا يوجد شيء قد تغير".

يذكر أن توتنهام يحتل المركز الثامن في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 41 نقطة وبفارق 7 نقاط عن المركز الرابع، بينما يأتي مانشستر يونايتد خامسًا برصيد 45 نقطة.