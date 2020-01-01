مورينيو: لست سعيدًا ببعض الأشياء رغم الفوز

توتنهام وروما ونابولي يفوزون وسقوط مفاجئ بالأربعة لأيندهوفن

قال جوزيه مورينيو المدير الفني لنادي توتنهام إن الفريق يسير بشكل إيجابي على الرغم من أن هناك بعض الأشياء تجعله ليس سعيدًا حتى في حالة الفوز.

وحقق توتنهام انتصارًا هامًا على حساب لودوجوريتس بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ليعزز صدارته لمجموعته ويواصل رحلته الأوروبية مع جوزيه مورينيو.

وسجل هاري كين هدف فريقه الأول ليواصل أرقامه الشخصية، حيث سجل كين هدفه رقم 200 مع توتنهام في مختلف المسابقات، وهو ثالث لاعب يصل إلى هذا الرقم مع النادي، وكذلك كان هدفه الليلة أيضًا هو رقمه 100 خارج أرضه مع توتنهام.

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وعقب المباراة قال مورينيو: "بدأنا المباراة بطموح مختلف عما فعلناه في أنتويرب خلال المباراة الماضية، كانت البداية أفضل بكثير وحاولنا قتل المباراة في الشوط الأول"

وأضاف: "لقد سيطرنا تمامًا ولا أتذكر موقفًا واحدًا من الخطر بالنسبة لهم وهذا ما تعلمناه من المباراة السابقة وحاولنا أن نطوره بمرور الوقت"

وتابع: " لقد أحدث ذلك فرقًا لأننا في المباراة الماضية عندما أعطينا ميزة للخصم ثم عندما يتفوقوا كانوا يقتربوا من مناطق الخطورة، لقد أغلقوا كل شيء بالطريقة التي استطاعوا و لا يمكننا الرد "

وأردف: "على الرغم من تحقيق الفوز إلا أن هناك بعض الأشياء التي تجعلني لست سعيدًا" وفي هذا الإطار جاءت صورة نشرها عبر حسابه الشخصي على إنستجرام معلقًا: "عندما تفوز لكنك لم تلعب بشكل جيد"

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الجدير بالذكر أن جوزيه مورينيو قد أعلن من قبل أنه يستهدف التتويج بلقب الدوري الأوروبي والذي سيكون بمثابة تتويج أوروبي للسبيرز يدفعهم نحو الأمام.