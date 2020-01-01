مورينيو: لست سعيدًا بالتعادل وتوتنهام ليس مرشحًا للفوز بالدوري

الصدارة شعور جيد..

أكد جوزيه مورينيو، المدير الفني لتوتنهام، على أن فريقه ليس سعيدًا بالتعادل مع تشيلسي، مشيرًا إلى أن هذا يوضح التغيير الذي طرأ على عقلية النادي تحت قيادته.

وكان السبيرز قد عادوا من ستامفورد بريدج بنقطة بعد التعادل سلبيًا بدون أهداف، ليواصلوا بذلك تصدرهم لجدول ترتيب البريميرليج برصيد 21 نقطة بالتساوي مع ليفربول.

السبيشال وان لم يرض بالتعادل ولكنه في الوقت نفسه أبدى رضاه عن الأداء الذي ظهر به فريقه ورفض كالعادة وضع فريقه في دائرة المنافسين على اللقب.

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مورينيو قال "التعادل في ستامفورد بريدج عادة ما يكون شيئًا إيجابيًا والبقاء في صدارة الدوري أمر إيجابي أيضًا. لكن غرفة ملابس توتنهام ليست سعيدة بذلك وهذا رائع".

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كما أضاف "إنه تغيير كامل في العقلية والشخصية، كانت تلك مباراة حيث احترمناهم واحترمونا، كان الجميع في انتظار خطأ واحد للفوز بالمباراة، خاصةً في آخر 15 دقيقة".

وتابع "أحب الشعور أننا في الصدارة وسنعود للعب مع جماهيرنا الفترة المقبلة، إنها هديتنا لهم، لقد احتلينا مركزًا صعبًا الموسم الماضي ونحن سعداء الآن".

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"لو كنا أفضل قليلاً، لكنا فزنا اليوم. كانت المباراة متاحة من أجلنا. المباراة القادمة يجب أن نفوز بها."

"أنا سعيد جدًا بأداء الفريق وسعيد بأداء جو رودون، لقد أتى لنا من سوانزي سيتي بينما كان تياجو سيلفا واحد من أفضل المدافعين في العالم بالسنوات الماضية، ربما راتب شهر واحد لتياجو يدفع راتب جو السنوي."

وأتم "نحن لسنا حتى في سباق المنافسة على اللقب".

يذكر أنه وبدءًا من المباراة المقبلة ستحضر الجماهير إلى المدرجات مرة أخرى بأعداد محدودة تصل إلى ألفين مشجع مع الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي.