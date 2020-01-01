مورينيو: لا نستحق الخروج من الكأس ولهذا تشاجر داير مع المشجع

أبرز ما قاله "سبيشال وان" بعد انتكاسة خروج توتنهام من كأس الاتحاد الإنجليزي

تحسر مدرب توتنهام جوزيه مورينيو على خروج فريقه من الدور الخامس لكأس الاتحاد الإنجليزي بالهزيمة أمام نوريتش سيتي بركلات الجزاء الترجيحية.

وبعد المباراة قال لشبكة "بي بي سي": "أعتقد أننا لا نستحق هذه النتيجة، لكن هذه هي كرة القدم، وكانت مباراة صعبة، خاصة وأن البعض من لاعبي فريقي كانوا في قمة التعب والإرهاق".

وأضاف "لن أقول ما يعرف الجميع، لكن بالنسبة للاعب مثل ستيفن بيرجوين، لا ينبغي أن يشارك كل هذه الدقائق، ولو أنني كنت أفضل اللعب بلوكاس مورا، لكنه أخبرني أنه يحتاج للخروج قبل أن يُصاب".

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وتابع "هاري وينكس كان مدمرًا، فهو شارك في 11 أو 12 مباراة متتالية، وكان لدينا العديد من اللاعبين في ورطة، مع ذلك أوجدنا الحلول لكننا لم نحسن استغلال الفرص، كنا الطرف الأفضل على مدار الـ90 دقيقة وكذلك الأوقات الإضافية، لكن ركلات الجزاء هي ركلات الجزاء، لم تكن معنا، وعلينا تهنئة نوريتش سيتي".

وأنهى حديثه عن المباراة "ليس لدي شعور سلبي تجاه اللاعبين، بل العكس لأننا فعلنا أشياء رائعة، فقط أنا حزين على الأولاد".

فيديو | داير يتشاجر مع مشجع عقب خروج توتنهام من كأس الاتحاد الإنجليزي

أما عن مشاجرة إريك داير مع أحد المشجعين عقب نهاية المباراة، فقال "لا أعتقد أن هذا له علاقة بالمباراة، كانت مباراة مثالية لكأس الاتحاد، لكني لن أهرب من السؤال، أعتقد أن داير فعل ما لا نستطيع نحن المحترفين القيام به، لكن عندما يهينك شخص ما أنت وعائلتك وخاصة أخيك الصغير".

وختم "هذا الشخص أهان داير، وأخيه الصغير لم يكن سعيدًا بالوضع ولا أريك كان سعيدًا، نحن كمحترفين لا نستطيع أن نفعل ما فعله".