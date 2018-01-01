مورينيو: لا أهتم بما يقوله جورج مينديش

البرتغالي لا يتوافق مع وكيله

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

رد المدير الفني البرتغالي، جوزيه مورينيو، على البيان الذي أصدره وكيله، جورج مينديش، عن مستقبله مع مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ويعد مستقبل مورينيو على المحك الموسم الحالي مع الشياطين الحمر، بعد النتائج المتذبذبة الموسم الحالي، واحتلاله المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، والتأهل الصعب لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكان مينديش قد تحدث لتيلجراف الإنجليزية بأن هناك العديد من الشائعات حول مستقبل المدرب وجميعها غير صحيح.

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وتابع وكيل كريستيانو رونالدو أيضًا: "أنه سعيد جداً في النادي والنادي سعيد معه، لديه عقد طويل الأمد مع مانشستر يونايتد وهو ملتزم مع النادي الساعي لبناء مشروع قوي فائز".

هل تبتسم له الأبطال مع باريس بعد أن استعصت عليه كل تلك السنوات مع يوفي؟ 🙄#أوروبا_مع_جول pic.twitter.com/qbBpNhciBE — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 11, 2018

مورينيو تحدث في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة فالنسيا الإسباني غداً دون أن يفون الأمر: "ليس لدي شيء عن هذا البيان، أنه ليس صادر مني، لا أعرف شيء عنه ولا أهتم به".

وواصل البرتغالي حديثه: "أحيانًا يكون هناك إدراك حول العالم بأن المشجعين يهتمون أكثر من العاملين بالنادي، هذا خاطئ تمامًا، لا يوجد شخص في مانشستر لا يهتم بالنادي أكثر من نفسه".

وتابع مدرب تشيلسي وريال مدريد السابق: "منذ 3 مواسم وأنا لم أكن هنا، وكنت بعيدًا عن الاتصال بهم، لكن نحن مهنيون، ونشعر بكل شيء، وكل يوم وكل ثانية".

وسيلتقي مانشستر يونايتد مع ليفربول الإنجليزي في قمة الجولة الـ17 من الدوري الإنجليزي الممتاز.