مورينيو : لامبارد لا يتعرض للضغوط التي مريت بها في تشيلسي

يستمتع بالتجربة المختلفة مع توتنهام خاصة في سوق الانتقالات

أكد جوزيه مورينيو مدرب توتنهام، أنه تعرض لضغوط أكبر من التي يمر بها فرانك لامبارد المدير الفني الحالي لتشيلسي.

مورينيو درب تشيلسي لفترتين، وحصل مع الفريق اللندني على 3 ألقاب دوري إنجليزي، حيث كان لامبارد وقتها من أهم اللاعبين بفريقه.

لامبارد عاد للبلوز مرة أخرى ولكن كمدرب، ليواجه مدربه السابق، مساء الأحد، في الجولة العاشرة من البريميرليج.

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وقال مورينيو في تصريحات صحفية قبل هذه المواجهة:"ما شعرت به هو أنه عندما كنت في الأندية التي دربتها، كان هناك ضغط كبير عليّ، لكن الآن لا يوجد نفس الضغوط على مدربي نفس الفرق".

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وأضاف:"الأفضل هو عدم وضع الضغوط على المدربين، وتركهم يعملون في سلام، البعض يرشحك ويعتبرك المفضل لتحقيق الفوز، وعلينا تقبل ذلك والتعامل مع هذا النوع من المسؤولية".

وتابع:"عملت في أندية تدخل سوق الانتقالات بقوة بسبب استثماراتهم القوية، كان علي التعامل مع هذا الضغط، الأمر الذي لا أمر به حاليًا".

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واستكمل:"الأمور مختلفة في التعامل مع سوق الانتقالات في توتنهام، استمتعت كثيرًا بفترة الانتقالات الأولى لي هنا، وذلك بسبب الطريقة الحكيمة في إنفاق الأموال واختيار الأشخاص المناسبين لتوفير التوازن الجيد للفريق بالموارد المالية القليلة التي توافرت لدينا".

يذكر أن توتنهام يحتل المركز الأول بجدول الدوري الإنجليزي بـ20 نقطة، بفارق نقطتين عن تشيلسي صاحب المركز الثالث.