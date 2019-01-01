مورينيو: أحتاج للوقت وتجديد عقد كلوب مفيد للدوري الإنجليزي

تعرف على تصريحات مورينيو قبل لقاء ولفرهامبتون

عبّر جوزيه مورينيو، المدير الفني لنادي توتنهام، عن سعادته بتجديد يورجن كلوب لعقده مع ليفربول مشيرًا إلى أنّه بحاجة للوقت لفرض فلسفته على لاعبي الفريق.

كلوب حصل على عقد جديد يمتد حتى 2024 بعد المستويات المذهلة التي قدمها ليفربول مؤخرًا.

وقال مورينيو في المؤتمر الصحفي لمباراة ولفرهامبتون: "توقيع كلوب لعقد جديد مع ليفربول يعني أنهم سعداء، فلو لم يكونوا كذلك لما منحوه العقد الجديد. أخبار سارة لجمهور الريدز واللاعبين وكذلك الدوري الإنجليزي الذي يرغب دائمًا في امتلاك أفضل المدربين واللاعبين".

سبيشال وان أكد استمرار غياب بن دافيز وسفره إلى الدوحة في قطر للحصول على العلاج بينما عاد هاري وينكس ومتواجد في قائمة المباراة.

وواصل: "لست قلقًا بشأن عقد داني روز، لديه نحو 18 شهرًا متبقية ولذلك لا توجد أزمة على الإطلاق. لو أنّ عقده سينتهي في يونيو أو يوليو المقبل لكن الأمر مقلقًا ولكن الآن لدينا وقت طويل للحديث عن الأمر".

وأردف: "أود العمل وأحتاج للوقت لإنجازه وحتى الآن لم أمتلك الوقت الكافي. أنا أشكو كل يوم لأنني لا أستطيع القيم بتدريبات محددة ولذلك أحب الفترات التحضيرية وحينما يأتي يناير سيكون لدينا جدول مزدحم وبعدها نحصل على أسبوع راحة في فبراير. هذا ما أحتاج له. أحتاج للوقت".

وحول إمكانية ضم صفقات جديدة في يناير، علّق: "لا، نحن لن نتعاقد مع مدافعين بسبب استقبال أهداف عديدة في الفترة الأخيرة، فالأمر لا يتعلق باللاعبين ولكنّه عملية تحول يمر بها الفريق. لست متأكدًا من عدم مشاركة سيسينيون في مركز الظهير الأيسر ولكني لم أحسم الأمر بعد".

وتطرق مدرب السبيريز للحديث عن الهزيمة من بايرن ميونخ بقوله: "لقد استفدنا من اللقاء وأرحنا عدد من اللاعبين أمثال هاري كين وديلي آلي وفيرتونخين وأورييه ولو كانوا في أفضل حالة بدنية لشاركوا في اللقاء وربما النتيجة كانت أفضل ولكني فضلت إراحتهم".

واختتم: "نحن نتحسن بشكل كبير ولا يزال لدينا القدرة على التطور أكثر بسبب المواهب التي نمتلكها. أعتقد أن نونو سانتو لا يحصل على الثناء الكافي لما يقدمه مع ولفرهامبتون. لقد صنع فريقًا رائعًا. عمل مذهل".

جدير بالذكر أنّ توتنهام يحتل المركز السابع بفارق نقطة واحدة فقط على ولفرهامبتون صاحب المركز السادس.