مورينيو: كان يجب علي الاعتذار لداير أمام الجميع

مورينيو بوجه جديد رائع وحماسي مع توتنهام بعد الفوز الثاني على التوالي

نجح نادي توتنهام الإنجليزي في قلب الطاولة أمام أوليمبياكوس بالجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وذلك حيث كان الفريق اللندني متراجع بهدفين مقابل لا شيء في الشوط الأول ولكنه تمكن من الفوز بنتيجة 4-2 في النهاية.

تعد تلك هي المباراة الثانية للمدرب البرتغالي جوزيه مورينيو مع الفريق وذلك بعد أن قاد النادي اللندني في مباراة بالدوري الإنجليزي وفاز 3-2 عقب إقالة المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتيشتينو.

وفي تصريحات سبيشال وان عقب الفوز الملحمي قال: "الشيء الأول الذي أود أن أكشف عنه للجميع هو أنني قمت بالإعتذار لإيرك داير في غرف الملابس، تبديل اللاعب في ذلك التوقيت قرار صعب وليس من أجله فقط ولكن على الطاقم التدريبي أيضًا".

وتابع: "لقد فعلت ذلك من أجل الفريق، كنا متأخرين بهدفين مقابل لا شيء، وكنت أريد لاعب آخر مع ديلي ألي وكان الخيار هو داير، لقد تفهم هو ذلك وكان يجب أن أجعل الأمور واضحة للجميع".

ملخص ما حدث في دوري الأبطال اليوم.. 🎨#أوروبا_مع_جول pic.twitter.com/dt47UNHryk — جول العربي - Goal (@GoalAR) November 26, 2019

وأضاف: "لقد نجحنا في التأهل للدور المقبل من دوري الأبطال وهذا هو الشيء الهام، لقد كانت مباراة صعبة وفريق عنيد ولكن حققنا المطلوب، لقد حاولت أن أدفع بلاعبي فريقي على الجانب النفسي ولم يكن الحديث عن التكتيك فقط، لم نقدم نتائج جيدة بالأشهر الأخيرة وكان البعض يحتاج لأن يكون هادئًا ويكتسب بعض الثقة لا أكثر".

يذكر أن سبيرز الآن في المركز الثاني بترتيب المجموعة حيث يمتلك الفريق 10 نقاط، بينما يتواجد في المركز الأول بايرن ميونخ الألماني والذي حسم التأهل رسميًا أيضًا.