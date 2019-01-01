مورينيو: فترتي مع ريال مدريد كانت أفضل تجربة لي

بالرغم من فوزه بدوري أبطال أوروبا مع بورتو وتشيلسي وإنتر والدوري الأوروبي مع مانشستر يونايتد إلا أنه يرى فترته مع ريال مدريد الأفضل

فيسبوك تويتر بلال محمد

يرى البرتغالي جوزيه مورينيو، أن فترته مع ريال مدريد كانت أفضل تجاربه التدريبية على الإطلاق.

وقاد المدير الفني البرتغالي ريال مدريد، خلال الفترة من 2010 إلى 2013.

وحصل مورينيو مع الفريق الملكي، على كل الألقاب المحلية، ولكنه فشل في التتويج الأوروبي.

وقال مورينيو في تصريحات تلفزيونية: "ريال مدريد كان أفضل تجربة لي، بسبب ما تعلمته كمدرب، والدروس التي حصلت عليها حياتي المهنية والشخصية".

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وواصل: "إنها أفضل ذكرى في حياتي، لقد كانت فترة رائعة".

وتابع: "ولكن لسوء الحظ، أنني لم أتمكن من الفوز بدوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد وتوقفنا عند دور الثمانية".

جدير بالذكر أن مورينيو حالياً لا يدرب أي فريق، بعد نهاية رحلته مع مانشستر يونايتد منتصف الموسم الماضي.