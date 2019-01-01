مورينيو: غياب صلاح عن ليفربول سيشكل فارقاً لصالح يونايتد

قمة ساخنة في أولد ترافورد

تويتر هيثم محمد

حلل جوزيه مورينيو، المدرب البرتغالي، اختيارات مانشستر يونايتد وليفربول للتشكيل الرسمي قبل القمة المرتقبة في أولد ترافورد.

ويغيب المصري محمد صلاح للإصابة عن ليفربول، بينما خير يونايتد التغيير واللعب بثلاثة في خط الدفاع.

وقال مورينيو مع "سكاي": "مانشستر يلعب بثلاثة بالخلف ستتحول لخمسة بوجود يونج ووان بيساكا، غياب صلاح سيكون مؤثراً لأن المرة الأخيرة التي لعب فيها ضد دفاع ثلاثي أمام روما صنع الفارق".

وأضاف: "رباعي الوسط سيحاول التماسك، وراشفورد سيبحث عن الانطلاق خلف الدفاعات، الروح وليس التكتيك هي ما سيصنع الفارق في تلك المباراة".

وختم: "الجانب العاطفي للعب في أولد ترافورد أمام خصمك الأكبر، هذا هو العامل الذي سيتحكم في يونايتد لتحقيق النتيجة، وليس الخطط".

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ويبحث يونايتد عن انتصار يعيد إحياء موسمه بعد البداية المخيبة للموسم على الصعيدين المحلي والأوروبي.