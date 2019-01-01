مورينيو عن تصريحات كلوب: هو يحب اللحم فحصل على السمك!

المدرب السابق ليونايتد يرد على الألماني مدرب الريدز..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد السابق اعتقاده بنجاح عمل لاعبي الفريق رغم التعادل مع ليفربول بهدف لمثله.

وقال مورينيو:"في بداية المباراة طالبت مانشستر يونايتد باللعب بالقلب. كان لديهم ما هو أكثر، كان لديهم خطة للمباراة وتمسكوا بها".

وأضاف:"جرايمي سونيس سأل قبل المباراة ما إذا كان يونايتد يمكنه الحفاظ على الشراسة الدفاعية لـ90 دقيقة، ولم يتمكنوا في النهاية".

وأوضح:"ليفربول نجح في تسجيل التعادل. النتيجة عادلة على الأرجح، ولكن إذا كنت مكان أولي (جونار سولشاير مدرب الفريق الحالي) سأكون فخوراً ومحبطاً في الوقت ذاته".

أما عن تعليقات يورجن كلوب مدرب ليفربول بشأن طريقة يونايتد الدفاعية قال:"لأنه لم يهزم مانشستر يونايتد أبداً في أولد ترافورد. أعتقد أن قائمة الطعام لم تعجبه، هو يفضل اللحم وحصل على السمك"!

يذكر أن ماركوس راشفورد سجل الهدف الأول ليونايتد في الدقيقة 36، فيما تعادل آدم لالانا في الدقيقة 85.