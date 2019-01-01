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مورينيو: صلاح مجهد وهذا ليس أجيري الذي نعرفه

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جوزيه مورينيو يتحدث عن صلاح وأجيري بعد خروج مصر من كأس أمم أفريقيا

    يوسف حمدي      تابعوه على تويتر

دافع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو عن محمد صلاح على الرغم من خسارة منتخب مصر أمام جنوب أفريقيا في دور الستة عشر من كأس أمم أفريقيا.

ويتواجد مورينيو حاليًا في مصر للمشاركة في تحليل بطولة كأس الأمم الأفريقية عبر قناة تايم سبورتس.

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وقال جوزيه مورينيو قبل المباراة إن مواجهة محمد صلاح تمثل عبئًا كبيرًا على أي مدرب وعلى أي دفاع من أجل إيقافه.

وأضاف: "كل مرة كنت ألعب فيها ضد ليونيل ميسي كنت أواجه الكثير من الصعوبات وأقضي ساعات في التفكير من أجل إيقافه والحد من خطورته"

وتابع: "صلاح يعاني من الإرهاق بعد موسم طويل مع ليفربول لم يحصل خلاله على راحة، لذا بدا منهكًا خلال البطولة"

وحول بقية أفراد المنتخب قال مورينيو: "بالطبع كان هناك مشكلة في طريقة اللعب وفي التناغم بين العناصر في هذه المباراة وفي المباريات السابقة مما أثر سلبًا على المنتخب المصري"

وحول خافيير أجيري قال: "هذا لم يكن هو الأسلوب المعروف عن خافيير أجيري، هناك الكثير من الأخطاء والكثير من الأشياء غير المفهومة"

وأضاف: "التحرك الفردي للاعبين مع عدم الاستقرار على طريقة لعب محددة تسببا في ظهور الأخطاء الفردية، شاهدت أكثر من 10 طرق لعب غير مفهومة"

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يذكر أن منتخب مصر خرج من دور الستة عشر من كأس الأمم الأفريقية بعد الخسارة أمام منتخب جنوب أفريقيا على أرضية ستاد القاهرة الدولي. بهدف للا شيء. 

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