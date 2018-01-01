موريينو: راشفورد محصن في مانشستر يونايتد

تعرف على تصريحات مورينيو حول راشفورد قبل مباراة ليفربول

أكد جوزيه مورينيو، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد، أنّ ماركوس راشفورد، لاعب الفريق، لا يمكن المساس به.

مانشستر يونايتد يحل ضيفًا على ليفربول مساء اليوم، الأحد، في الجولة 16 من الدوري الإنجليزي.

وقال مورينيو في تصريحات للموقع الرسمي لمانشستر يونايتد: "لا يمكن المساس بماركوس، إنّه يقدم أفضل ما لديه وهذا ما أتمناه من كل لاعب". اختيارات المحررين جول 50 | "لما لا نفوز به هذا الموسم؟" - ماني يحلم بتحقيق دوري أبطال أوروبا

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وتابع: "أنا دائمًا سعيد به لأنّه دائمًا يدفع نفسه لتقديم كل ما لديه، كما أنّ مساهاماته مع الفريق جيدة للغاية".

سبيشال وان أشار إلى أنّ الفريق يمتلك عددًا من المباريات الهامة حتى نهاية الموسم مما يجعله لا يحصل على الراحة الكافية ولذلك من الضروري تطوير العمل التكتيكي خلال هذه الفترة.

🔊مورينيو: صلاح يلعب أحياناً في الجانب الأيمن، أحياناً يلعب كمهاجم، ولذلك فأن ليفربول لديهم الكثير من القوة، لقد جعل الأمر مختلف تماما، على الرغم من رغبتنا في لعب المباراة بطريقتنا الخاصة، لكن علينا التفكير في كيفية إيقاف صلاح وجعل المباراة صعبة عليه. pic.twitter.com/POyxi83Ff2 — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 16, 2018

واختتم: "هناك من سيحصل على فرصة للعب خلال الفترة المقبلة. كل ما أطلبه أن كل لاعب يتحمل المسؤولية ويقدم مستويات جيدة".

مانشستر يونايتد يبتعد عن صدارة الدوري الإنجليزي بفارق 18 نقطة.