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الدوري الإنجليزي الممتاز

مورينيو حاول التعاقد مع شاكيري قبل أن يخطفه ليفربول!

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Getty Images
مانشستر يونايتد سعى للتعاقد مع النجم السويسري شيردان شاكيري قبل أن يخطفه غريمه الأزلي الريدز

محمد عماد     فيسبوك      تويتر

كشفت صحيفة مانشستر إيفنينج نيوز عن أن جوزية مورينيو المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد كان قد حاول التعاقد اللاعب الدولي السويسري شيردان شاكيري في فترة الانتقالات الصيفية.

وكان شاكيري قد أحرز هدفي الفوز لفريقه في شباك مانشستر يونايتد يوم الأحد الماضي ليحسم قمة مباريات الأسبوع السابع عشر من البريميرليج والذي أقيم على ملعب أنفيلد.

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ويخوض شاكيري البالغ من العُمر 27 عامًا موسمه الأول في قلعة أنفيلد بعد قدومه من ستوك سيتي في ميركاتو الصيف، في صفقة قدرت بـ 12 مليون جنيه إسترليني فقط.

وفقًا لما ذكرته الصحيفة فأن مورينيو تحدث مع اللاعب وحاول ضمه، ولكن الصفقة تعثرت لمطالبات ستوك سيتي المالية.

شاكيري صاحب الـ 78 مباراة دولية مع منتخب سويسرا أحرز حتى الآن خمسة أهداف في 13 مباراة لعبها لصالح ليفربول في البريميرليج، ست مباريات منها بدأها من على دكة البدلاء.

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