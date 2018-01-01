مورينيو حاول التعاقد مع شاكيري قبل أن يخطفه ليفربول!

مانشستر يونايتد سعى للتعاقد مع النجم السويسري شيردان شاكيري قبل أن يخطفه غريمه الأزلي الريدز

فيسبوك تويتر محمد عماد

كشفت صحيفة مانشستر إيفنينج نيوز عن أن جوزية مورينيو المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد كان قد حاول التعاقد اللاعب الدولي السويسري شيردان شاكيري في فترة الانتقالات الصيفية.

وكان شاكيري قد أحرز هدفي الفوز لفريقه في شباك مانشستر يونايتد يوم الأحد الماضي ليحسم قمة مباريات الأسبوع السابع عشر من البريميرليج والذي أقيم على ملعب أنفيلد.

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ويخوض شاكيري البالغ من العُمر 27 عامًا موسمه الأول في قلعة أنفيلد بعد قدومه من ستوك سيتي في ميركاتو الصيف، في صفقة قدرت بـ 12 مليون جنيه إسترليني فقط.

وفقًا لما ذكرته الصحيفة فأن مورينيو تحدث مع اللاعب وحاول ضمه، ولكن الصفقة تعثرت لمطالبات ستوك سيتي المالية.

شاكيري صاحب الـ 78 مباراة دولية مع منتخب سويسرا أحرز حتى الآن خمسة أهداف في 13 مباراة لعبها لصالح ليفربول في البريميرليج، ست مباريات منها بدأها من على دكة البدلاء.