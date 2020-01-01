توتنهام يعبر ميدلزبره بصعوبة ويتأهل لمواجهة ساوثامبتون

ثنائية صعبة للفريق اللندني على أرضه ووسط جماهيره

تمكن فريق توتنهام من التأهل للدور الرابع بكأس الإتحاد الإنجليزي، بعد الفوز على ميدلزبره بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء.

المباراة جاءت كإعادة وفقاً لقواعد البطولة، بعد تعادل الفريقان على ملعب ميدلزبره في 5 يناير الجاري بهدف لكل منهما، ليلعب توتنهام اللقاء على أرضه ووسط جماهيره.

المدرب جوزيه مورينيو قرر الدفع ببعض العناصر الأساسية، حيث لعب بالحارس باولو جازانيجا، وأمامه جافيت تانجانجا، دافينسون سانشيز ويان فيرتونخن وريان سيسينيون.

وفي خط الوسط منح البرتغالي الفرصة لإيريك داير، هاري وينكس، وأمامهما كريستيان إريكسن، وبالهجوم إيريك لاميلا وجيوفاني لو سيلسو ولوكاس مورا.

لو سيلسو افتتح التسجيل مبكراً في الدقيقة الثانية من عمر اللقاء، قبل أن يضيف لاميلا الهدف الثاني في الدقيقة الخامسة عشر.

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ميدلزبره حاول العودة للصورة من جديد في الدقائق الأخيرة، وسجل الهدف الأول عن طريق جورج سافيل بالدقيقة 83، ولكنه لم يمنع سبيرز من التأهل.

وبهذا الفوز يصعد توتنهام للمرحلة القادمة من البطولة، لمواجهة ساوثامبتون على ملعب الأخير وفقاً للقرعة التي أجريت مطلع هذا الشهر.