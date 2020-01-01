مورينيو: توتنهام قد يتوج بطلاً للدوري ولكن ليس في إنجلترا

سبيرز حالياً في المرتبة الثانية

أشاد مدرب توتنهام جوزيه مورينيو بقوة فريقه وأكد أنه يمكنه التتويج بلقب الدوري ولكن خارج إنجلترا بسبب الظروف الراهنة الخاصة بالدوري الإنجليزي الممتاز.

سبيرز فاز أمس على وست بروميتش ألبيون بهدف نظيف ليصعد للمرتبة الثانية على جدول ترتيب الدوري المحلي.

وعن تحسن نتائج الفريق قال مورينيو بالمؤتمر الصحفي للقاء: "سأقول إن فريقي يمكنه التتويج بعديد الدول الأوروبية، البريميرليج هي الأصعب بينهم".

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وأكمل: "في البريميرليج يمكن أن تقدم موسماً مميزاً وتحصد عديد النقاط، ولكن في النهاية هناك ليفربول، سيتي، يونايتد، ليستر، تشيلسي، وآرسنال".

واستمر البرتغالي: "يمكن أن تقدم موسماً مميزاً ولا تتوج، ماذا نفعل؟ نتعامل مع كل لقاء على حدة ولا نهتم بالآخرين، لست مهتماً بنتيجة سيتي وليفربول أو ليستر وولفز".

وختم: "خسارة نقاط وتقبل أهداف في آخر دقيقة قد تحدث لأي فريق، شعرنا بألم الأمر أمام وست هام ومنذ ذلك الوقت نتعامل بطريقة مختلفة، أصبحنا أكثر صلابة بالدقائق الأخيرة".

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وفاز سبيرز في آخر ثلاثة لقاءات بالمسابقة، ولم يخسر منذ سقوطه بالجولة الأولى أمام إيفرتون.