هل رفض مورينيو توتنهام في الماضي؟

مورينيو مدرباً جديداً لسبيرز

نبش الإعلام الإنجليزي في الماضي الخاص بتصريحات البرتغالي جوزيه مورينيو في أعقاب تعيينه رسمياً مدرباً جديداً لتوتنهام.

وأعلن سبيرز تولي مورينيو المنصب خلفاً للأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو الذي تمت إقالته بسبب تراجع النتائج في الآونة الأخيرة.

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ونشرت "ديلي ميل" تصريحات لمورينيو تعود إلى 2015 كشف فيها أنه رفض تدريب توتنهام في 2007 بسبب اتفاق مع تشيلسي.

وذكر البرتغالي أنه كان وقتها يملك اتفاقاً مع تشيلسي يمنعه من التوقيع مع أي نادي إنجليزي آخر لعامين بعد رحيله عن تدريب البلوز.

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وأضاف "السبيشال وان" أن سبب رفضه تولي تدريب سبيرز يعود لارتباطه العاطفي الكبير مع تشيلسي وجماهيره، مما يمنعه من تدريب الغريم.

وأوضح مورينيو كذلك أن دانييل ليفي، مالك توتنهام، تفاوض معه وقتها لتولي المهمة، وعرض دفع مبلغ تعويض لتشيلسي لكسر البند.

وكانت أولى تجارب المدير الفني الإنجليزية وقتها من بوابة البلوز عندما تولى تدريبه في 2004، ورحل في 2007.