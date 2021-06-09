مورينيو : تعرضت للظلم وفزت بـ25 بطولة ونصف بمسيرتي

البرتغالي استعرض تجربته الأخيرة مع توتنهام

طالب جوزيه مورينيو مدرب روما الحالي وتوتنهام السابق، بالحصول على المزيد من الاحترام بخصوص مختلف تجاربه، خاصة التجربة الأخيرة مع توتنهام.

المدرب البرتغالي تمت إقالته قبل أيام قليلة من نهائي كأس رابطة المحترفين بين توتنهام ومانشستر سيتي، والذي انتهى بتحقيق الأخير للقب البطولة.

مورينيو يزعم أنه حصل على 25 بطولة ونصف في مسيرته التدريبية، حيث يشير إلى نهائي كأس الرابطة كنصف بطولة.

وقال المدرب المخضرم لصحيفة "ذا صن" البريطانية:"إذا كنت تريد مني أن أكون استباقيًا الآن، يمكنك أن تسألني، كم عدد البطولات التي فزت بها في حياتي؟ سأخبرك وقتها أنني حققت 25 بطولة ونصف، النصف هو النهائي الذي لم ألعبه مع توتنهام".

وأضاف:"عندما تسأل أي لاعب ظهر في نهائيات عديدة سيخبرك أن النهائي بمثابة الحلم للجميع، ولا يهم إذا كان الأول أو رقم 20 أو 50 لك، نهائي ويمبلي كان أكثر من مجرد حلم، اللعب هناك والفوز بالبطولة كان بمثابة الحلم المزدوج لي".

وتابع:"أنا من النوع الذي عندما يرحل يتحرك سريعًا ويتمنى الخير لكل من في النادي، ولكن بطريقة مضحكة أقول إنني أملك 25 لقبًا ونصف، لأنه شيء يميز مسيرتي المهنية ألا ألعب مباراة نهائية استحقيت التواجد بها".

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يذكر أن مورينيو خاض مسيرة حافلة كمدرب، حيث بدأ مسيرته مع بورتو ثم انتقل إلى تشيلسي وإنتر وريال مدريد، قبل العودة للبلوز من جديد ثم مانشستر يونايتد وتوتنهام وأخيرًا روما.